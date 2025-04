«The Gardener» mit Catalina Sopelana und Álvaro Rico. Bild: netflix

Für «Dexter»-Fans: Thriller «The Gardener» spaltet die Gemüter

Bis vor Kurzem dominierte noch «Adolescence» die Schweizer Netflix-Charts. Inzwischen führt «The Gardener» die Rangliste an. Das steckt hinter der spanischen Serie.

Michelle Nuhn / watson.de

In den deutschen Netflix-Charts ruckelt es mal wieder. Neben regelmässigen Kino-Erscheinungen und Free-TV-Premieren gehen auch die Streaming-Plattformen immer wieder mit neuen Produktionen an den Start. Ob Drama, Comedy oder Romantik, das Angebot ist nicht nur divers, sondern auch reichhaltig. Eine der neuesten Erscheinungen auf Netflix findet sich in der Kategorie der Thriller wieder.

Die spanische Serie «Der Gärtner» (Originaltitel: «El jardinero») kann sich bereits nach kurzer Zeit über einen ersten Erfolg freuen. So stösst sie die aktuelle Nummer eins aus Deutschland «How to Sell Drugs Online (Fast)» vom Ranking-Thron.

«Der Gärtner»: Darum geht es

Die Miniserie stellt Elmer (Álvaro Rico) und seiner kontrollierenden Mutter, La China Jurado (Cecilia Suárez) in den Mittelpunkt. Letztere ist die Managerin eines Gartencenters, hinter dem sich ein dunkles Geheimnis verbirgt. Als Mutter-Sohn-Gespann sind sie vor einiger Zeit ins Auftragsmord-Business eingestiegen, was sich für sie als besonders lukrativ herausstellte.

Menschen zu töten, stellt dabei keine Herausforderung für den gefühlskalten Elmer dar. Etwas, dass sich mit einem Kennenlernen jedoch urplötzlich ändert. Als er den Auftrag bekommt, die charmante Kindergärtnerin Violeta (Catalina Sopelana) zu ermorden, hadert er zum ersten Mal mit sich.

Seine Verliebtheit, die schnell in ernstzunehmende Gefühle umschlägt, macht es ihm unmöglich, den Job zu erledigen – zum Ärger seiner Mutter...

Hier kannst du den Trailer schauen:

Netflix-Serie sorgt für Uneinigkeiten

Seit der Veröffentlichung von «The Gardener» sorgt die Serie für Gesprächsstoff. Dabei fällt auf, dass viele Kritiker bislang noch geteilter Meinung sind. Eine klare Tendenz, ob Netflix mit der spanischen Produktion den nächsten Streaming-Hit à la «Adolescence» verzeichnen wird, ist noch nicht erkennbar. Das Interesse wiederum ist zweifelsohne vorhanden.

«Decider» sieht in der Serie unter anderem Ähnlichkeiten mit «Bates Motel» und «Dexter». Kein Wunder also, dass sie aktuell besonders viele Menschen vor die Bildschirme lockt. Laut «FlixPatrol» landet «The Gardener» in insgesamt 26 Ländern weltweit auf dem ersten Platz – wobei der jüngste Erfolg in der Schweiz hier noch nicht vermerkt ist.

Auf «IMDb» erreicht man auf Grundlage der bisherigen knapp über 300 Bewertungen (Stand: 13. April 2025) einen Score von 6,2 aus möglichen zehn Sternen. Ein mittelmässiger Wert, der die aktuelle Gefühlslage wohl ziemlich gut widerspiegelt.



Während «Decider» am Ende seiner Rezension eine klare Empfehlung ausspricht, schlägt man auf «Screenrant» zum Teil schon etwas kritischere Töne an. «Viele der Entwicklungen in der Handlung sind ein wenig übertrieben», heisst es hier unter anderem.

«The Gardener»: Alle Infos zum Stream



Die spanische Miniserie ist seit dem 11. April auf Netflix verfügbar. Insgesamt umfasst sie sechs Episoden à rund 45 Minuten, die alle bereits zum Bingen bereitstehen. Fürs Schauen wird wie immer ein aktives Abonnement bei dem Streaming-Anbieter benötigt. Bei der Produktion handelt es sich um ein Original, weswegen sie auf keiner anderen Plattform zu finden ist.

