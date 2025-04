Netflix-Erfolg: «Adolescence» holt jetzt auch «Dahmer» ein

Vergangene Woche (7. bis 13. April) holte «Adolescence» jetzt die amerikanische True-Crime-Miniserie «Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer» (2022) ein, die in der All-Time-Liste mit 115,6 Millionen Abrufen steht. Die Netflix-Bestenlisten beziehen sich nur auf die ersten 91 Online-Tage.

Seit der Veröffentlichung (13. März) registrierte Netflix für die vierteilige Produktion, deren Folgen als One-Shots, also ohne Schnitt gedreht wurden, weltweit rund 124,2 Millionen Abrufe.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Rethink Masculinity Day: Was ist Männlichkeit für dich?

«Es ist ein neues Leben»: Yvonne war psychisch am Anschlag, dann kam Wegovy

Mit den Fett-weg-Spritzen wird Abnehmen für viele überhaupt erst möglich. Das gibt ihnen ein neues Lebensgefühl. Viele, aber nicht alle seelische Wunden lassen sich dadurch heilen. Das zeigt die Geschichte von Yvonne Gallusser.

Yvonne Gallusser hat einen langen Leidensweg hinter sich. «Ab dem Kindergartenalter bin ich aufgegangen wie ein Ofenchüechli», erzählt die heute 47-Jährige aus Solothurn. Eine Traumafolgestörung nach sexuellem Missbrauch prägte ihr Leben, Essen wurde zum Trost. Doch als sie mit 37 Jahren 145 Kilogramm bei einer Grösse von 1,75 Meter wog, wurde ihr klar: So geht es nicht weiter. «Ich hatte ein Doppelkinn, Schmerzen in den Gelenken, konnte kaum mehr die Treppe hochsteigen, war im Prädiabetes-Stadium – und psychisch am Anschlag.»