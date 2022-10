19 Filme und Serien, die du im November schauen kannst

Die Tage werden kürzer, die Abende länger und kälter. Damit du genügend Stoff für kuschlige Film-und-Serien-Nächte auf der Couch hast, haben die Streamingdienste ein paar Neuheiten angepriesen. Hier kommt eine Auswahl davon:

Netflix

«The Crown»

Die fünfte Staffel von «The Crown» spielt in den 1990er-Jahren und behandelt unter anderem die turbulente Beziehung von Diana und Charles und den Tod von Prinzessin Diana im Jahr 1997. Für die neue Staffel wurden die Rollen erneut neu besetzt. Elizabeth Debicki wird Diana spielen, Imelda Staunton Queen Elizabeth.

Die fünfte Staffel ist ab dem 9. November verfügbar.

«Wednesday»

In diesem «The Addams Family»-Spin-off dreht sich alles um Teenager Wednesday. Nach einem Zwischenfall wird sie auf die Nevermore Academy geschickt – eine Schule für Aussenseiter und Sonderlinge. Ihre Eltern Morticia und Gomez haben sich damals dort kennengelernt.

«Wednesday» startet am 23. November.

«Enola Holmes 2»

Enola, die kleine Schwester von Meisterdetektiv Sherlock Holmes, strebt ebenfalls eine Karriere als Detektivin an. Sie eröffnet ihre eigene Detektei, steht allerdings immer im Schatten ihres Bruders. Bis sie einen Fall bekommt, der etwas mit Sherlocks aktuellem Fall zu tun hat, und die Geschwister zusammenarbeiten müssen.

Der Film ist ab dem 4. November auf Netflix verfügbar.

«Manifest»

Vier Jahre ist es her, seit Grace ermordet wurde und das Leben der Familie Stone liegt in Scherben. Ben trauert noch immer um seine Frau und muss nach seiner entführten Tochter suchen. Von seinem Kapitänsposten des Rettungsbootes ist er zurückgetreten. Doch dann taucht eine rätselhafte Person mit einem Paket auf und sie müssen alles, was sie über den Flug 828 zu wissen glaubten, infrage stellen.

Die vierte Staffel von Manifest erscheint in zwei Teilen. Der erste Teil (10 Folgen) ist ab dem 4. November verfügbar.

«The Wonder»

Florence Pugh spielt die englische Krankenschwester Lib im Jahr 1862. Sie soll ein elfjähriges Mädchen untersuchen, das anscheinend seit vier Monaten nichts mehr gegessen hat. Als sich der gesundheitliche Zustand des Mädchens verschlechtert, muss Lib sich gegen das fromme irische Dorf stellen, um die Wahrheit herauszufinden.

Der Film ist ab dem 16. November verfügbar.

«Elite»

Es steht ein weiteres ereignisreiches Jahr an der Privatschule Las Encinas an. Das Geheimnis um Armandos Tod könnte die Beziehung zwischen Samuel und Ari zum Bröckeln bringen, Rebeka durchlebt einen Selbstfindungsprozess und Omar versucht, über die Trennung von Ander hinwegzukommen. Die Neuzugänge Isadora, Erbin eines Nachtclubbesitzers, und Iván, Sohn eines weltberühmten Fussballstars, sorgen ebenfalls für grosses Aufsehen.

Die sechste Staffel startet am 18. November.

Der neue Trailer zu Staffel 6 ist noch nicht verfügbar. Video: YouTube/Netflix

Disney Plus

«Willow»

Der Magier kehrt Jahre nach der Rettung der kleinen Kaiserin Elora Danan zurück, um eine Gruppe ungleicher Helden auf eine erschütternde Rettungsmission durch eine Welt jenseits der Vorstellungskraft zu führen.

In «Willow» schlüpft Warwick Davis erneut in seine titelgebende Rolle. Die Sequel-Serie basiert auf George Lucas' gleichnamigem, 1988 erschienenen Fantasy-Abenteuer.

«Willow» ist ab dem 30. November verfügbar.

«Verwünscht nochmal»

15 Jahre nach der Hochzeit mit ihrem Robert (Patrick Dempsey), schwebt Giselle (Amy Adams) zwar immer noch auf Wolke sieben, in der realen Welt scheint sie sich aber noch nicht allzu sehr wohl zu fühlen. Nach einem Umzug von New York in eine verschlafene Vorstadtgemeinde wünscht sie sich ein Leben wie im Märchen zurück. Dass dies nicht ganz durchdacht war, merkt Giselle, als der Wunsch viel realer wird, als ihr lieb ist.

«Verwünscht nochmal» ist die Fortsetzung vom 2007 erschienenen Kino-Hit «Verwünscht» und gibt's ab 18. November auf Disney Plus zu sehen.

«Family Guy»

bild: disney

Einfach, damit «Family Guy» auch mal in so einer Liste vertreten ist: Disney Plus liefert die 20. Staffel der Kultserie. Wie immer mit dabei: Peter, Lois, Brian, Megan (übrigens synchronisiert von der grossartigen Mila Kunis), der sprechende Hund Brian und das zynische, aber sehr intelligente Baby Stewie.

Die Jubiläumsstaffel von «Family Guy» ist ab dem 2. November auf Disney Plus verfügbar.

Sky Show

«The Great Game»

Star-Manager Corso Manni wird beschuldigt, in ein illegales Wettgeschäft verwickelt zu sein. Die Anschuldigungen erweisen sich als falsch, trotzdem verliert er seinen Job, seine Ehe geht in die Brüche und auch die Beziehung zu seinem Vater leidet. Doch Manni gibt nicht auf und versucht, mit geheimen Verhandlungen, Millionen-Verträgen und Sensationsschlagzeilen zurück ins Geschäft zu finden.

Sky veröffentlicht «The Great Game» am 23. November.

«Souls»

In dieser Mystery-Serie geht es um einen Flugzeugabsturz. Ein paar Tage nach dem Unglück behauptet ein 14-jähriger Junge, dass er der Pilot des Flugzeugs war und sich an seinen Tod erinnern könnte. Die schwangere Frau des Piloten versuchte ihn noch vor dem Einsatz vom Flug abzuhalten.

Die erste Staffel wird am 8. November veröffentlicht.

«A Friend of the Family»

Diese Serie basiert auf einer wahren Geschichte und wurde 2017 von Netflix als Dokumentation («Abducted in Plain Sight») erzählt. In der Verfilmung von Sky spielt McKenna Grace die Familientochter, die mehrmals von einem engen Freund der Familie entführt wird.

Streaming-Start ist der 25. November.

Amazon Prime Video

«My Policeman»

«My Policeman» spielt in den 1950-er Jahren in Brighton und handelt vom Polizisten Tom. Um seine Homosexualität zu verstecken, heiratet er eine Frau, doch verliebt ist er eigentlich in Patrick, ein Museumskurator. Die drei verbringen viel Zeit miteinander, doch ein Ereignis bringt sie auseinander. Erst in den 1990er-Jahren begegnen sich Tom, Patrick und Marion wieder. Viel hat sich verändert und alte Gefühle flammen von Neuem auf.

Premiere ist der 4. November.

«Mammals»

Jamies Welt bricht zusammen, als er schockierende Geheimnisse über seine schwangere Frau erfährt. Sein Schwager Jeff hilft ihm bei der Suche nach Antworten, doch dadurch beginnt auch seine Ehe zu bröckeln. Als die Konsequenzen all ihrer Handlungen ans Licht kommen, erschüttern diese beide Familien.

Die sechsteilige Serie kann ab dem 11. November geschaut werden.

Apple TV+

«Causeway»

Jennifer Lawrence spielt eine US-Soldatin, die sich bei einem Einsatz in Afghanistan verletzt. Es fällt ihr nicht einfach, sich wieder zuhause in New Orleans zurechtzufinden. Sie lernt einen Mechaniker kennen und zwischen ihnen entwickelt sich eine unerwartete Beziehung.

Der Film ist ab dem 4. November verfügbar.

«The Mosquito Coast»

Während ihrer Flucht bahnen sich Allie, Margot, Dina und Charlie einen Weg durch den mexikanischen Regenwald. Sie landen in einer idyllischen Gemeinschaft namens Casa Rojas, doch der Schein trügt. Casa Rojas hat seine eigenen dunklen Geheimnisse, die die Familie entdeckt, während sie sich an ihr neues Leben ab vom Netz gewöhnen müssen.

Die zweite Staffel kann ab dem 4. November geschaut werden.

Kino

«Black Panther: Wakanda Forever»

Nach dem Tod von König T'Challa kämpfen Königin Ramonda (gespielt von Angela Bassett), Shuri, M'Baku, Okoye und die Dora Milaje darum, ihr Land vor intervenierenden Weltmächten zu schützen. Dafür müssen sie sich mit der Elitekriegerin Nakia (Lupita Nyong'o) und Everett Ross (Martin Freeman) zusammenschliessen.

Nachdem Chadwick Boseman, der in «Black Panther» die Hauptrolle spielte, im Jahr 2020 überraschend verstarb, entschieden sich die Marvel-Produzenten, die Rolle nicht mit jemand anderem zu besetzen, sondern sich bei der Handlung auf das Königreich Wakanda und seine Bewohner zu fokussieren.

Startdatum ist der 9. November.

«Bones And All»

Bei ihrer Reise quer durch die USA trifft die 16-jährige Maren (gespielt von Taylor Russell) auf den Landstreicher Lee (gespielt von Timothée Chalamet), der ihre blutige Vorliebe für das Verzehren von Menschenfleisch teilt. «Bones And All» erzählt die Liebesgeschichte zweier Kannibalen.

«Bones and All» startet am 24. November in den Deutschschweizer Kinos.

«The Menu»

Ein Paar reist auf eine Insel, um in einem exklusiven Restaurant von Starkoch Slowik bekocht zu werden. Slowik sieht seine Speisen als Kunst und möchte mit seinen kulinarischen Kreationen die Grenzen des Gewohnten durchbrechen. Doch seine Ambitionen nehmen schockierende Züge an.

Deutschschweizer Kinostart ist der 17. November.

Auf welchen Film oder welche Serie freust du dich im November am meisten? Oder hast du einen anderen Tipp? Lass es uns in den Kommentaren wissen!

