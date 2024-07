Erster Trailer zu «Gladiator 2» ist da – natürlich mit viel Action

24 Jahre nach «Gladiator» kommt die Fortsetzung «Gladiator 2» in die Kinos. Mit dabei: Viel Action.

Mehr «Leben»

Mit «Gladiator» feierte Ridley Scott einen Riesenerfolg. Der Film mit Russell Crowe in der Hauptrolle wurde mit fünf Oscars prämiert, unter anderem in den Kategorien «Bester Film» und «Bester Hauptdarsteller».

Die grosse Frage ist natürlich: Kann Ridley Scott mit «Gladiator 2» an die Qualität und den Erfolg des Prequel anknüpfen? Der Trailer verspricht jedenfalls viel Action und epische Kampfszenen.

Spielt die Hauptrolle: Paul Mescal. Bild: keystone

Nicht mehr zu sehen sein wird Russell Crowe, aber auch ohne den Neuseeländer verspricht der Cast so einiges. Mit dabei sind unter anderem Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn und Connie Nielsen.

Fans müssen sich allerdings noch ein wenig gedulden. In der Schweiz wird der Blockbuster erst am 14. November 2024 in die Kinos kommen. (ome)