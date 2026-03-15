Jessie Buckley, die grosse Favoritin für den Oscar als beste Schauspielerin vor dem Kodak Theatre in Los Angeles. Bild: keystone

Leute, heute ist Oscar-Nacht! Hier folgen alle Stars, Preise, Momente und Emotionen

Wenn es bei uns Mitternacht schlägt, beginnt in Hollywood die 98. Verleihung der Academy Awards. Hier findest du restlos alles, was du darüber wissen musst.

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Diese wundervolle Muscheltorten-Kreation wurde am 10. März an der Presse-Preview zum Oscars Governors Ball serviert. Der Ball findet nach der Oscar-Verleihung statt, die Muscheltorte wird auch da nicht fehlen. Bild: keystone

P.S. Wir vom Team watson sind heute Abend ganz parteiisch Team «Sinners».

Büsis vs. Ballett: Das waren die Aufreger im Vorfeld

Über den Shitstorm, den Timothée Chalamet mit seiner unbedachten Äusserung über Oper und Ballett angerichtet hat, haben wir ja schon hier und hier berichtet. Das Internet arbeitet sich noch immer an ihm ab, im Stil von «In 400 Jahren werden die Leute immer noch Mozart und ‹Schwanensee› kennen, Chalamet aber wird Schnee von vorvorvorgestern sein!»

Und dann fanden auch noch findige Filmdetektive einen Hinweis, dass Chalamet sich einst zusammen mit Tom Holland für «Spiderman» beworben hatte. Bekanntlich gewann Tom Holland dieses Duell: Weil er für seine Rolle im «Billy Elliot»-Musical so viel Ballettunterricht hatte nehmen müssen, dass er weitaus athletischer war als der spargelige Chalamet.

Lustiger ist eh der Kampf von Jessie Buckley gegen die Büsis. Im November hatte die «Hamnet»-Schaupielerin nämlich in einem Podcast zusammen mit Paul Mescal über Büsis abgehatet. Beziehungsweise geschildert, wie das war, als sie begann, ihren späteren Mann zu daten. Der hatte nämlich zwei Katzen. «Eine der Katzen war eine Vorzeige-Bitch und sie inszenierte so etwas wie einen Putsch gegen mich. Ich kam nach Hause und da lag einfach Kot auf meinem Kopfkissen. Und ich dachte mir: Entweder ich oder die Katzen», sagte Buckley. Wie Mescal ist auch sie ein Hundemensch. Und sie gewann gegen die Katzen.

Auch diese Oscar-Lachsbrötchen werden am Governors Ball aufgetischt. Weit beliebter bei den Stars sind allerdings die Nach-Oscars-Partys von Elton John und der Zeitschrift «Vanity Fair». Bild: keystone

Die vereinigten Büsi-Menschen im Internet, also viele, hassten sie dafür. Am 6. März entschuldigte sie sich in der «Tonight Show» von Jimmy Fallon: «Ich bin eine Katzenliebhaberin! Als ich heute Morgen aufwachte, fragte ich mich: Glaubt die Welt wirklich, dass ich Katzen nicht liebe? Das hat mich den ganzen Tag beschäftigt. Ich fühlte mich schlecht.» Katzenliebhaberin, haha ...

Was würde überraschen?

Wenn «One Battle After Another» von Paul Thomas Anderson die Auszeichnungen für den besten Film und die beste Regie (und noch ein paar mehr) gewinnt, ist das selbstverständlich eine Freude, denn erstens ist die surreale Komödie über eine Vater-Tochter-Geschichte im Zeichen des Widerstands einfach sehr, sehr gut, zweitens hat Paul Thomas Anderson schon seit vielen Filmen einen Oscar verdient und nicht gewonnen, nominiert war er als Regisseur bereits für «There Will Be Blood», «The Phantom Thread» und «Licorice Pizza». Und als Drehbuchautor für sein Meisterwerk «Magnolia» und «Boogie Nights».

Auch derartige Tomahawk-Steaks werden am Governors Ball angeboten. Auch im Bild: der österreichisch-amerikanische KockWolfgang Puck und sein Sohn Byron Lazaroff-Puck. Bild: keystone

ABER: «Sinners» von Ryan Coogler ist auch extrafantastisch! Der Vampir-Thriller im Blues-Milieu der 30er-Jahre, ist kühn, verrückt und innovativ, ein überwältigendes Vergnügen, auch musikalisch, und ein kluger Kommentar zur rassistischen Vergangenheit der USA. Und darüber, wie sich die weisse Musik in Amerika quasi vampirisch die Essenz der schwarzen einverleibte. Zur Überraschung von Ryan Coogler wurde sein Film in den USA zum Box-Office-Hit – bei uns war «One Battle After Another» populärer. Kein Film wurde bisher in der Oscar-Geschichte so oft nominiert wie «Sinners», was erfahrungsgemäss nichts heissen muss. Aber vielleicht ja doch?

Die Möglichkeit, dass Michael B. Jordan in seiner Doppelrolle als Zwillingsbrüder Timothée Chalamet aussticht, ist seit den Actor Awards (früher Screen Actors Guild Awards) am 1. März allerdings nicht nur heimliches Wunschdenken, sondern real riesig: Wie bei den Actor Awards werden die Schauspielerinnen und Schauspieler auch bei den Oscars von anderen Schauspielerinnen und Schauspielern gewählt. Und da gewann der beliebtere. Also Jordan.

Riesenfreude bei den Actors Awards: «Sinners» gewinnt den Preis für das beste Ensemble und Michael B. Jordan (der Mann mit den zwei Trophäen) ist auch noch bester Hauptdarsteller. Bild: keystone

Wer übergibt die Oscars?

Fast so wichtig wie diejenigen, die Preise von der Bühne tragen, sind ja auch die anderen, die Preise auf die Bühne tragen. Sorry, das ist jetzt wirklich kein schöner Satz, aber ein korrekt gemeinter. Also, heute werden die Oscars u.a. von folgenden, gewiss glamourös gewandeten Legenden ausgehändigt: Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal, Gwyneth Paltrow, Demi Moore, Adrien Brody, Javier Bardem, Kieran Culkin, Chris Evans, Chase Infiniti, Mikey Madison, Kumail Nanjiani, Maya Rudolph Zoe Saldaña und Priyanka Chopra Jonas.

Letztes Jahr gewann Mikey Madison einen Oscar als beste Hauptdarstellerin in «Anora», heuer wird sie einen überreichen. Bild: keystone

Sind politische Statements zu erwarten?

Wird Trump heute im Dolby Theatre zugegen sein? Nicht physisch natürlich, aber als Macht, die gerade weltweit für Verunsicherung, Unruhen, Kriege, Tote sorgt, und gegen die man sich als Mensch mit Öffentlichkeit stellen sollte? Eher nicht. Die Angst, sich durch Trump-Kritik zum Outcast zu machen, dürfte noch grösser sein als 2025. Schon da war die 87-jährige Jane Fonda im Vorfeld der Oscars die Einzige gewesen, die zum kollektiven Widerstand aufgerufen hatte. Sie blieb die Einzige. Letztes Jahr konnte man sich auf das politisch ungefährliche, emotionale Thema «L.A. steht in Flammen» einigen – mit Ausnahme des pro-ukrainischen Auftritts von Daryl Hannah.

Und dabei wäre es wichtig, dass sich gerade heute Nacht ein paar der Menschen, die Millionen von Fans haben, zu Wort melden. Oder wie der Schriftsteller Daniel Kehlmann in der New York Times schreibt:

«Im Moment kann die Welt noch hören, ob Amerikas kulturelle Vorbilder sich dafür entscheiden, zu schweigen. Auch Herr Trump hört zu. Es macht einen Unterschied, ob mächtige, berühmte Menschen den Mut finden, ihre Stimme zu erheben.



Opportunismus ist ansteckend, aber Mut ist es auch. Die Frage ist nicht, ob Schauspieler Politiker werden sollten, sondern ob Bürger, die zufällig sehr präsent sind, sich in einem entscheidenden Moment weigern werden, die Rolle zu spielen, die jeder autoritäre Führer ihnen zuweist: Der dekorative Beweis dafür zu sein, dass alles in Ordnung ist. In einer Nacht, in der die Welt zusieht, werden ein paar klare Worte die Republik nicht retten. Aber ihr Fehlen könnte dazu beitragen, ihr ein Ende zu bereiten.»​

11. März 2026: Conan O'Brien hilft, den roten Teppich vor dem Dolby Theatre in Los Angeles auszurollen. Bild: keystone

Zu Conan O'Brians letztjähriger Moderation meint Kehlmann: «Conan O’Brien machte nur verschleierte Anspielungen auf die aktuelle Lage. Er verhielt sich wie ein Moderator in einem autoritären Staat, in dem schon die kleinste Geste der Respektlosigkeit als mutig gilt.»

Mit «One Battle After Another», «Sinners», «The Secret Agent», aber auch «Marty Supreme» sind diese Oscars immerhin die Oscars der grossen politischen Filme.