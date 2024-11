Nick Cannon muss vielleicht 12-mal Thanksgiving feiern. Bild: keystone

People-News

So hart wird Nick Cannons Thanksgiving-Marathon mit 12 Kindern

Mehr «Spass»

Nick Cannon, Comedian, Schauspieler und Musiker, wird es an Thanksgiving nicht leicht haben. Mit sechs Frauen hat er 12 Kinder. Dem Magazin «People» erzählte er: «Es ist sehr kompliziert. An Thanksgiving bin ich ein beschäftigter Mann.» Weiter verrät er, er müsse an einer «Reihe von Mahlzeiten» teilnehmen. Er werde danach «völlig satt» sein. Jedoch darf er sich auf verschiedene Gerichte in den jeweiligen Häusern freuen. Bei den einen gibt es Truthan, bei den anderen Süsskartoffelkuchen.

Wenn es hochkommt, werden es für Nick Cannon sechs verschiedene Besuche und Mahlzeiten an dem Tag werden.

Das sind seine Kinder und (Ex-)Partnerinnen

Mit Mariah Carey hat er die 13-jährigen Zwillinge Moroccan und Monroe. Der siebenjährige Golden Sagon, Powerful Queen (3) und Rise Messiah (2) brachte das Model Brittany Bell zur Welt. Mit der DJane Abby De La Rosa hat er die dreijährigen Zwillinge Zion und Zillion sowie die zweijährige Beautiful Zeppelin.

Alyssa Scott brachte Tochter Halo Marie (1) und Sohn Zen zu Welt. Zen starb mit nur fünf Monaten an einem Hirntumor. Cannons derzeitige Partnerin ist Bre Tiesi. Sie ist bekannt aus «Selling Sunset». Mit ihr hat er Söhnchen Legendary Love (2). Die beiden führen seit Jahren eine On-Off-Beziehung. Model LaNisha Cole schenkte ihm Tochter Onyx Ice (2). (kek)