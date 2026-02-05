Josh Radnor ist zum ersten Mal Papa geworden. Bild: Instagram/joshradnor

Ted-Mosby-Darsteller Josh Radnor ist mit 51 erstmals Papi geworden

Der «How I Met Your Mother»-Schauspieler hat die frohe Botschaft auf Instagram gepostet. Und es gibt eine Überraschung.

Ähnlich wie bei Ted Mosby hat es mit der Liebe beim «How I Met Your Mother»-Star Josh Radnor etwas gedauert. Im Januar 2024 gab er mit 49 Jahren seiner Ehefrau Jordana Jacobs das Ja-Wort. Seither haben die beiden ihre Beziehung eher privat gehalten. In einem neuen Instagram-Post hat der Schauspieler nun aber ein Geheimnis gelüftet.

So ist der 51-Jährige bereits vor einigen Monaten zum ersten Mal Vater von einem Jungen geworden. Dazu hat der Musiker gleich mehrere Fotos auf der Social-Media-Plattform veröffentlicht. In der Caption ist zu lesen: «Meine Frau und ich haben vor ein paar Monaten ein Baby bekommen (!!). Er ist einfach ein Sonnenschein, und Jordana und ich sind überglücklich, dass er da ist.» Jordana Jacobs ist heute 38 Jahre alt.

«Er findet das Wort ‹Baba Ghanoush› total witzig»

Im gleichen Text zählt Radnor zudem auf, was sie schon alles über ihr kleines Wunder in den letzten Wochen erfahren haben: «Sein Lächeln erhellt den ganzen Raum. Er ist super aufmerksam und nachdenklich. Er ist ganz verzaubert, wenn ich ihm Lieder auf der Gitarre vorspiele. Er findet das Wort ‹Baba Ghanoush› total witzig.»

Die Reaktionen auf den Post in den Kommentaren sind durchgehend positiv. «Herzlichen Glückwunsch, bald kannst du deinem Kind erzählen, wie du seine Mutter kennengelernt hast», schreibt etwa ein User, während ein zweiter meint: «Du bist einfach legen- warte noch, där!» Beides sind Anspielungen auf die TV-Serie «How I Met Your Mother», in der Josh Radnor die Hauptrolle spielte.

Josh Radnor und Jordana Jacobs lernten sich 2022 bei einem Klangsmeditationsretreat kennen. Jacobs war damals 34 Jahre alt und Josh Radnor 48. Die beiden nahmen an einer psychedelischen Zeremonie teil und nahmen bewusstseinserweiternde Pilze. Radnor hörte gemäss eigenen Angaben durch die Drogen eine Stimme, die sagte: «Das ist sie. Das ist deine Frau.» Und so war es dann auch.

