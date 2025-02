Mindy Kaling wurde in der Sparte Fernsehen ausgezeichnet. Bild: keystone

People-News

Mindy Kalings «Walk of Fame»-Stern ist enthüllt

Mindy Kaling (45) steht auf Hollywoods «Walk of Fame» im Rampenlicht. Strahlend posierte die US-Schauspielerin vor Fotografen auf ihrer frisch enthüllten Sternenplakette – und ging dafür auch zu Boden. Auf dem berühmten Bürgersteig im Herzen von Hollywood erhielt sie die 2800. Plakette. Kaling, die auch als Autorin, Regisseurin und Komödiantin Erfolg hat, wurde in der Sparte Fernsehen ausgezeichnet.

Kaling, in den USA als Tochter indischer Einwanderer geboren, gehörte schon mit 24 Jahren zum Drehbuchautoren-Team der amerikanischen Hit-Serie «The Office» und übernahm zugleich eine Rolle vor der Kamera. Sie entwickelte die Comedy-Serie «The Mindy Project» (2012–2017) und spielte darin die Hauptrolle einer Frauenärztin, bei der Beruf und Privatleben kollidieren. Für Netflix wirkte sie unter anderem als Produzentin an den Serien «Noch nie in meinem Leben» und «Running Point» mit. Sie spielte auch in Filmen wie «Fast verheiratet», «Das Zeiträtsel» oder «Ocean's 8» mit und schrieb Bestseller-Bücher.

Zu der Zeremonie brachte Kaling ihren Vater mit. Gemeinsam mit ihren Eltern hätte sie als Kind viele Sitcoms angeschaut. Sie dankte ihrem Vater und ihrer 2012 gestorbenen Mutter für deren Unterstützung ihres Wunsches, Künstlerin zu werden.

Als Gastredner pries Schauspieler B.J. Novak die vielen Talente seines früheren Co-Stars aus der Comedy-Serie «The Office». Novak ist auch der Patenonkel von Kalings drei Kindern. Zuletzt hatte sie im Februar 2024 Töchterchen Anne zur Welt gebracht. Katherine ist sieben Jahre alt, Sohn Spencer vier. Den Vater der drei Kinder verriet Kaling bislang nicht. Sie schätze sich so glücklich, an einem Ort zu leben, wo sie dies auf eigene Weise alleine machen könne, schrieb die Schauspielerin im vorigen Jahr auf Instagram bezüglich ihrer Kinder. (sda/dpa)