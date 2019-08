Leben

Er nahm es nicht so fast & furious – nach 13 Jahren heiratet The Rock seine Rockerin

Okay, die beiden haben wirklich lange genug geprüft, ob sie sich ewig binden wollen (im Gegensatz zu anderen, gell, Heidi und Tom!): 12 Jahre und 3 Kinder haben Dwayne «The Rock» Johnson und seine Freundin Lauren Hashian schon gemeinsam absolviert. Am 18. August haben sie auf Hawai geheiratet.

bild: via instagram/therock

Gutes Paar, finden wir. Die Sängerin und Musikproduzentin, deren Vater Drummer der Rockband Boston ist, und ihr schauspielernder Ex-Wrestler. Kennen gelernt hatten sie sich 2006, da war The Rock gerade noch mit der Bodybuilderin Dany Garcia verheiratet. Bald darauf nicht mehr.

bild: via instagram/the rock

Alles Glück der Welt euch beiden, möge eure Liebe auf dem Felsgesteins des Vertrauens, der Liebe, der perfekten Ernährung, des schönen Wohnens und so weiter gebaut sein!

Die andern Frischvermählten tuckern derweil immer noch auf ihrer Segelyacht rund um Capri (wie oft haben sie die Insel inzwischen wohl schon umrundet?). Heidi Klum lenkt dabei den Fokus einer Kamera (Toms Kamera? Oder ist da noch eine Crew? Sicher, oder? Und wie gross ist die Crew?) am liebsten auf ihre Rundungen. Wir kennen das. Weshalb wir hier zum Trotz ein angezogenes Bild von Heidi posten.

bild: via instagram/heidiklum

Schatzgatte Tom zeigt sich auf Deck auch lieber bedeckt.

Da haben wir von The Rock doch deutlich mehr. Wofür wir an dieser Stelle mal Danke sagen möchten! Im Bild: physisches Detail von The Rock mit Fisch.

bild: via instagram/the rock

(sme)

