Jennifer Lawrence ist zum ersten Mal Mama geworden

Nachwuchs für Jennifer Lawrence: Die Oscar-Preisträgerin ist zum ersten Mal Mutter geworden. Ihre Schwangerschaft war im September 2021 bekannt geworden.

Jennifer Lawrence ist offenbar Mutter geworden. Im LA County im US-Bundesstaat Kalifornien habe die Schauspielerin ihr erstes Kind zur Welt gebracht, wie das US-amerikanische Promiportal «TMZ» berichtet.

Demnach sei nicht bekannt, wann genau das Baby von Lawrence und ihrem Ehemann, dem Galeristen Cooke Maroney, das Licht der Welt erblickt hat. Genauso wenig wisse man, welches Geschlecht es habe. Eine Bestätigung des «Hunger Games»-Stars stehe noch aus.

Im September 2021 hatte es erste Medienberichte gegeben, dass Lawrence schwanger ist. Ein Sprecher hatte dies schliesslich auch bestätigt. Anfang Dezember 2021 hatte sich Lawrence dann das erste und einzige Mal mit Babybauch bei einem Red-Carpet-Termin gezeigt: Bei der Premiere des gemeinsamen Netflix-Filmes mit Leonardo DiCaprio posierte sie in einem über und über golden funkelnden Kleid.

«Ich hatte jede Menge Sex»

Zudem war sie im Dezember als Gast in der «The Late Show» von Stephen Colbert. Dort plauderte sie aus dem Nähkästchen und scherzte über ihren Babybauch. Auf die Frage, was sie in ihrer Pause getrieben habe, antwortete die Schauspielerin humorvoll: «Ich hatte jede Menge Sex.»

Lawrence und der sechs Jahre ältere Kunsthändler sind seit Oktober 2019 verheiratet. Sie haben sich bei einer privaten Zeremonie auf ihrem Anwesen Belcourt in Newport das Jawort gegeben. Im selben Jahr bezeichnete Lawrence Maroney in einem Interview als «den tollsten Menschen, den ich jemals getroffen habe.» Seit 2018 sind die beiden ein Paar und nun auch Eltern eines gemeinsamen Kindes.

