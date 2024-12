People-News

«Völlig falsch»: Katie Holmes rügt Artikel über angebliche Millionen ihrer Tochter

Mehr «Leben»

Die US-Schauspielerin Katie Holmes (45) weist einen Bericht des britischen Boulevardblatts «Daily Mail» über ein angebliches Millionenvermögen ihrer Tochter Suri scharf zurück. «Völlig falsch», schreibt Holmes auf Instagram über einer Abbildung des Zeitungsartikels. «Daily Mail, du kannst damit aufhören, Zeugs zu erfinden», führt sie weiter aus. Das Posting hat sie mit «Es reicht» versehen.

In der Überschrift des Artikels wird die 18-jährige Suri Cruise als Millionärin beschrieben. Das einzige Kind aus der geschiedenen Ehe von Holmes und Hollywood-Star Tom Cruise (62) soll demnach mit 18 Jahren durch den Vater Zugriff auf einen beträchtlichen Treuhandfonds erhalten haben.

Katie Holmes wurde durch die Serie «Dawson's Creek» international bekannt. Bild: Evan Agostini/Invision/AP/Invision

Suri feierte im vorigen April ihren 18. Geburtstag. Der Teenager schloss im Juni die Schule in New York ab. Laut Medienberichten besucht Suri nun die Carnegie Mellon University in Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania.

Holmes («Dawson’s Creek») und der «Mission Impossible»-Star Cruise hatten 2006 geheiratet, sieben Monate nachdem Suri geboren worden war. 2012 gab das Paar seine Trennung bekannt. (dab/sda/dpa)