Mariah Carey: Die Musikerin profitiert noch immer von einem Song aus 1994. Bild: keystone

People-News

Das verdient Mariah Carey noch immer an «All I Want For Christmas Is You»

Mit «All I Want For Christmas Is You» landete Mariah Carey einen Weihnachts-Hit, der seit 30 Jahren anhält – und sich finanziell sehr für sie auszahlt.

Dinah Rachko / t-online

Ein Artikel von

Neben «Last Christmas» von Wham! dominiert auch dieser Ohrwurm alljährlich in der Weihnachtszeit: Mariah Careys «All I Want For Christmas Is You». Veröffentlicht wurde er vor 30 Jahren im November 1994 mit ihrem «Merry Christmas»-Album und läuft bis heute während der Adventszeit in Kaufhäusern sowie auf Radiosendern und Weihnachtsmärkten rauf und runter. Ob sich das auch auf Careys Konto widerspiegelt?

Einem Bericht des Musiklabels Sony Music aus November 2024 zufolge wurde der Song auf digitalen Plattformen über 260 Millionen Mal in Deutschland, weltweit sogar über 3,2 Milliarden Mal gestreamt. Laut «Celebrity Networth» seien bis Dezember 2024 16 Milliarden «All I Want For Christmas Is You»-Singles verkauft worden. All das zahlt sich aus. Der Website zufolge soll das Lied, das in nur 15 Minuten produziert worden sei, seit seiner Veröffentlichung 80 Millionen US-Dollar eingespielt haben. Mariah Carey und ihr Co-Songwriter Walter Afanasieff sollen dabei bisher den Hauptanteil einbehalten haben.

Careys jährliches Weihnachtsgeld

Carey soll durch ihren Weihnachts-Hit jährlich etwa 600'000 bis 1,2 Millionen US-Dollar verdienen. Insgesamt könnte «All I Want For Christmas Is You» nach Einschätzung von «Celebrity Networth» jährlich somit zwei bis vier Millionen US-Dollar generieren. Sollten Carey und Afanasieff sich jemals dazu entscheiden, ihre Rechte an dem Lied abzutreten, könnten sie diese der Website zufolge für das 30- bis 40-fache des erspielten «All I Want For Christmas Is You»-Jahreseinkommens tun, was etwa 60 bis 80 Millionen US-Dollar entspricht.

Vor 15 Jahren wurde das Musikvideo zu Careys Weihnachsthit auch auf YouTube veröffentlicht. Dort wurde es seither 798'133'651 Mal aufgerufen [Stand 6. Dezember 2024].

«Ich bin wirklich stolz»

Wie Mariah Carey Anfang Dezember 2024 verkündete, gibt es ihr «Merry Christmas»-Album inzwischen auch als digitale Neuauflage, was sich finanziell ebenfalls für sie auszahlen dürfte. «Ihr wisst, dass ich mich mit Zahlen nicht auskenne, aber ich bin wirklich stolz darauf, das 30. Jubiläum dieses Albums zu feiern. Ich bin all meinen Fans so dankbar, die viele ihrer Weihnachtsfeste mit diesen Liedern verbracht haben», schrieb sie zu einem Foto des Albumcovers.

Mariah Carey hatte in den frühen Neunzigerjahren ihren Durchbruch gefeiert. Neben «All I Want For Christmas Is You» lieferte sie auch Hits wie «Hero», «Fantsy, »My All« und »Heartbreaker".

Sie zählt zu den weltweit erfolgreichsten Sängerinnen, was sich auch an ihrem Gesamtvermögen zeigt. Das schätzt die Website «Vermögen Magazin» auf 290 Millionen Euro. Allein 25 Millionen Euro habe die Sängerin demnach nur im Jahr 2024 eingenommen.