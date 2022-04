People-News

Harry Styles spricht über sein Sexleben: «Ich schämte mich früher für meine Sexualität»

Harry Styles spricht zum ersten Mal über das Thema Sex – und warum er darüber eigentlich gar nicht sprechen möchte.



Vor Tausenden in ausgefallenen Outfits aufzutreten – fällt Harry Styles nicht schwer. Was er hingegen gar nicht mag, ist über seine Sexualität zu sprechen. Er findet dies bizarr und nicht mehr zeitgemäss.

Aber erst von vorne: Gegenüber «Better Homes and Gardens» gesteht der «One Direction»-Sänger, dass er früher nie über seine Sexualität gesprochen hätte. Er sagte: «Ich habe mich dafür geschämt, dass die Leute wissen, dass ich Sex habe – geschweige denn mit wem.»

Angst vor Reaktionen der Öffentlichkeit

Er habe Mühe gehabt, anderen zu vertrauen, weil alles an die Öffentlichkeit hätte gelangen können. Doch irgendwann kam er an den Punkt, an dem er dachte: «Ich bin ein 26-jähriger Mann und ich bin Single – klar habe ich Sex.»

Im Umgang mit seiner Sexualität habe er inzwischen einiges gelernt. Mit seinen Freunden spreche er nun ganz offen darüber.

Besonders seit er mit seinen femininen Bühnen-Outfits für Schlagzeilen sorgt, möchte die Öffentlichkeit gerne mehr über seine Sexualität, sein «Label» – wie er selbst sagt – erfahren.

Das findet Harry Styles aber bizarr und nicht mehr zeitgemäss: «Der Sinn des Wandels – hin zu mehr Offenheit und Akzeptanz – ist es, dass es eben egal ist, auf wen du stehst. Es geht darum, nicht allem öffentlich einen Namen geben zu müssen.» (anb)