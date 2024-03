Es kommt eine neue «Twilight»-Serie – aber anders, als du dir vorstellst

Anfang letzten Jahres wurde bekannt, dass sich eine «Harry Potter»-Serie in Planung befindet, die alle sieben Bücher von J.K. Rowling nochmal mit neuer Besetzung adaptiert. Und das nur wenige Jahre, nachdem der letzte Teil in die Kinos gekommen war. Einen grösseren Mehrwert versprach die Adaption nicht, weshalb das Vorhaben auf Widerstand stiess.

Wie jetzt bekannt wurde, umgeht die neue «Twilight»-Serie zumindest diesen Kritikpunkt. Der Reboot der Fantasy-Reihe von Stephenie Meyer wurde nur kurz nach «Harry Potter» angekündigt, ebenfalls als Serie. Das «Twilight»-Projekt erhält aber von vorneherein einen originelleren Anstrich als die Hogwarts-Serie.

Neue Fantasy-Serie: Die «Twilight»-Neuauflage wird animiert

In der «Twilight»-Saga geht es vor allem um das Liebespaar Bella und Edward, in den Filmen ikonisch verkörpert von Kristen Stewart und Robert Pattinson. Bella zieht als Teenagerin in die Stadt Forks an der Küste von Washington. Dort trifft sie auf den Vampir Edward. Sie verliebt sich in ihn, lädt sich damit aber auch komplizierte, jahrhundertealte Vampirfehden auf.

Diese Geschichte wurde zwischen 2008 und 2012 mit insgesamt fünf Filmen aufgerollt, die mehr als drei Milliarden US-Dollar einspielten. Die Reihe geniesst Kultstatus und hinterliess einen gewaltigen popkulturellen Fussabdruck.

Was bist du? Team Edward oder Team Jacob? Bild: lionsgate

Eine Neuinterpretation ist deshalb, genau wie beim Fall «Harry Potter», risikobehaftet. Im Gegensatz zur «Harry Potter»-Serie entzieht sich «Twilight» jedoch dem Vergleich mit dem Film-Original.

Denn wie unter anderem «Variety» berichtet, plant das Studio Lionsgate, die Geschichte als Animationsserie zu adaptieren. Eine durchaus überraschende Ankündigung. Wie könnte sowas aussehen?

Grosses Interesse an animierter «Twilight»-Serie erwartet

Details zur animierten «Twilight»-Serie sind noch nicht bekannt. Die Ankündigung stammt von Michael Burns, dem Vizepräsidenten von Lionsgate. Burns gibt sich optimistisch, was die Idee angeht:

«Wir werden mit der 'Twilight'-Serie, einer Zeichentrickserie, an den Start gehen, und ich denke, das Interesse daran wird gross sein.»

Wer bei Animation direkt an Kinderserien denkt, liegt falsch. Die Zeichentrick-Ästhetik erschloss in den vergangenen Jahren etliche Genres und Franchises, die eher Erwachsene ansprechen. Ganz ohne Blut kommt eine Serie über Vampire ohnehin nicht aus.

Dennoch stellt sich auch hier die Frage, welches Zielpublikum das Projekt ansprechen will – Menschen, die die alten Filme lieben? Oder neue Fans? Um dieses Problem kann sich weder die «Harry Potter»-Serie noch die «Twilight»-Serie herumdrücken.

Ein Veröffentlichungsdatum oder andere Informationen zur Serie sind bisher nicht bekannt.

