Melissa Joan Hart 25 Jahre später: So sieht Hexe Sabrina heute aus

Mitte der Neunzigerjahre begeisterte «Sabrina – total verhext» zum ersten Mal. Heute vor 25 Jahren lief die erste Folge. So haben sich die Schauspieler seitdem verändert.

Caroline Rhea, Melissa Joan Hart, und Beth Broderick: Sabrina mit ihren Tanten Hilda und Zelda. bild: imago

Am 27. September 1996 flimmerte die erste Folge von «Sabrina – total verhext» über die Bildschirme. Dabei ging es um ein 16-jähriges Mädchen, das bei seinen Tanten lebt, um zu lernen, mit seinen Zauberkräften umzugehen. Gespielt wurde der Teenager damals von Schauspielerin Melissa Joan Hart.

Sieben Jahre lang lief die amerikanische Sitcom im TV und begeisterte Folge für Folge Millionen von Teenies. Zudem überraschte die Serie immer wieder mit prominenten Gastauftritten. So war zum Beispiel auch mal Britney Spears Teil des Casts, auch die Backstreet Boys , Avril Lavigne oder Usher spielten mit.

2003 war Schluss

2003 wurde «Sabrina – Total verhext» abgesetzt. Zu diesem Zeitpunkt war Melissa Joan Hart 27 Jahre alt. Mittlerweile ist sie 45 und würde eine Neuauflage der Serie nicht in Erwägung ziehen. «Sie endete so perfekt. Wie will man das besser machen?», sagte sie er vor Kurzem in einem Interview mit ABC. In der letzten Folge fuhr Sabrina mit ihrer Jugendliebe Harvey (gespielt von Nate Richert) auf dem Motorrad davon.

Für Melissa Joan Hart ging es auch nach «Sabrina» im Showgeschäft weiter. Die Schauspielerin bekam eine weitere Serie: «Melissa & Joey». Die meisten Filme jedoch wurden hauptsächlich in den Staaten ausgestrahlt, so dass sie vor allem in Amerika bekannt ist.

Melissa Joan Hart: Der einstige Serienstar ist noch immer im Showgeschäft tätig. Bild: imago

Auch privat läuft es gut für den einstigen Serienstar. Im Juli 2003, nur wenige Wochen nach der Ausstrahlung der letzten Folge, heiratet Melissa Joan Hart den Musiker Mark Wilkerson. Mit ihm bekam sie drei Söhne. Mason kam 2006 zur Welt, Braydon folgte zwei Jahre später. Das Nesthäkchen der Familie heisst Tucker und ist neun Jahre alt.

