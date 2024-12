People-News

Schwangere Megan Fox soll Machine Gun Kelly rausgeworfen haben

Megan Fox und Machine Gun Kelly haben sich Berichten zufolge getrennt. Dies, nachdem sie vor wenigen Wochen die Geburt eines gemeinsamen Kindes angekündigt hatten.

Nach Informationen von TMZ erfolgte die Trennung am Thanksgiving-Wochenende, als sich das Paar in Vail, Colorado, aufhielt. Megan Fox, 38 Jahre alt und im sechsten Monat schwanger, soll dabei am Handy von Machine Gun Kelly (34), bürgerlich Colson Baker, «verstörendes Material» entdeckt haben. In der Folge soll sie Kelly gebeten haben, den gemeinsamen Urlaub früher zu verlassen. Seitdem haben sich die beiden Stars gemäss der Quelle von TMZ nicht mehr gesehen.

Sind offenbar kein Paar mehr: Machine Gun Kelly und Megan Fox. Bild: keystone

Noch vor wenigen Wochen hatte das Paar glücklich gewirkt. Megan Fox enthüllte am 11. November ihre Schwangerschaft auf Instagram durch ein Foto, auf dem sie stolz ihren runden Bauch zur Schau stellte. Dazu schrieb sie die Worte: «Nichts ist jemals wirklich verloren. Willkommen zurück» – damit bezog sie sich auf eine Fehlgeburt, welche sie während ihrer Beziehung mit Kelly erlebt hatte.

Für Megan Fox ist es bereits das vierte Kind, das erste mit Machine Gun Kelly. Die Schauspielerin hat aus einer Ehe mit Brian Austin Green (51) drei Söhne, Noah (12), Bodhi (10) und Journey (8). Auch Kelly ist schon aus einer vergangenen Beziehung Vater einer 15-jährigen Tochter.

Die neuen Berichte sind derweil nicht die erste Krise in der Beziehung zwischen Fox und Kelly. Das Paar hatte sich bereits einmal verlobt und sich dann doch gegen eine Hochzeit entschieden. Fox und Kelly lernten sich 2020 am Set von «Midnight In The Switchgrass» kennen und machten kurz darauf ihre Beziehung öffentlich. (dab)