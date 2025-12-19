Nebel-1°
Pete Davidson ist Vater geworden

Pete Davidson ist Vater geworden

19.12.2025

Der US-Komiker Pete Davidson ist Vater einer Tochter geworden. «Unser perfekter Engel ist am 12.12.2025 auf die Welt gekommen», verkündete Davidsons Freundin Elsie Hewitt auf Instagram. Dazu stellte sie ein Foto von sich, wie sie das Baby in Tücher eingewickelt im Arm hält, und Pete Davidson, wie er sie und die Kleine umarmt.

Pete Davidson Vater
Die frisch gebackenen Eltern.Bild: instagram / elsie

Den Namen des Mädchens verriet die als Schauspielerin und Model tätige Mutter ebenfalls: Scottie Rose Hewitt Davidson. Der Name ist angelehnt an Davidsons Vater Scott Matthew Davidson, der als Feuerwehrmann am 11. September 2001 nach den Terroranschlägen in New York im Einsatz ums Leben kam.

Mutter schwärmt: «Meine beste Arbeit bis jetzt»

Die gebürtige Britin Hewitt schrieb zur Geburt auf Instagram: «Meine beste Arbeit bis jetzt, ich laufe über vor Liebe und Dankbarkeit und Unglauben.» Davidson nutzte die Gelegenheit für einen Witz und kommentierte die Geburt mit den Worten «Wu Tang Forever», ein Gruss an die Fangemeinde der Hip-Hop-Gruppe Wu-Tang Clan.

Pete Davidson Vater
Ihre kleine Tochter heisst Scottie Rose Hewitt Davidson.Bild: instagram / elsie

Davidson ist vor allem durch seine Auftritte in der Comedy-Show «Saturday Night Live» bekannt, spielte aber auch in einigen Serien und Filmen mit. 2018 war er mit der Sängerin Ariana Grande verlobt, doch das Paar trennte sich nach wenigen Monaten. TV-Sternchen Kim Kardashian machte ihre mehrmonatige Beziehung mit dem Komiker 2022 bekannt. (sda/dpa)

Celebrity Death Match
Video: watson
