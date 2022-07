David Hasselhoff: Er feiert seinen 70. Geburtstag. Bild: keystone

David Hasselhof wird 70: So sah er zu «Baywatch»-Zeiten aus

Viele kennen David Hasselhof noch als knackigen Bademeister in roter Badehose. Am Sonntag feiert der Schauspieler seinen 70. Geburtstag. Ein Blick zurück.

Runder Geburtstag für David Hasselhof: Am Sonntag wird der Entertainer 70 Jahre alt. Seit 40 Jahren steht «The Hoff» im Rampenlicht. Nach einem zwischenzeitlichen Tief inklusive Alkoholabsturz hat sich der Entertainer mittlerweile gefangen und macht wieder als Schauspieler und Musiker von sich reden. Über die Jahre hat sich Hasselhoff deutlich verändert. Während er früher noch Dauerwelle trug, kommt er heute gestriegelter daher. Können Sie sich noch an den Helden von früher erinnern?

«Ich war ein schlechter Schauspieler, aber ich sah gut aus», sagte Hasselhoff einst über sich. Dabei bezog er sich auf seine Rolle in der US-Seifenoper «The Young And The Restless». Den weltweiten Durchbruch schaffte er 1982 mit «Knight Rider» und seinem sprechenden Roboterauto K.I.T.T. Und dann kam «Baywatch – Die Rettungsschwimmer von Malibu», was die erfolgreichste TV-Serie der Welt wurde – und David Hasselhoff zum Sexsymbol machte. An der Seite von Pamela Anderson spielte er den Bademeister Mitch Buchannon, der in roten Badeshorts über den Traumstrand tigert. In 144 Ländern wurde die Serie ausgestrahlt und hatte über eine Milliarde Zuschauer.

Grosse Beliebtheit in Deutschland

Bis 2001 spielte Hasselhoff den Bademeister und sicherte sich damit einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood. In Deutschland war er zu diesem Zeitpunkt schon fast bekannter als in seiner Heimat. Das lag jedoch nicht an seiner schauspielerischen Gabe, sondern an seinem Ausflug in die Musik.

David Hasselhoff als Mitch Buchannon: Mit "Baywatch" wurde er zum Sexsymbol. bild: imago

Mit dem deutschen Produzenten Jack White nahm er den Song «Looking for Freedom» auf. Bei «Wetten, dass...?!» präsentierte er das Lied im Frühjahr 1989 dem deutschen Publikum – und dieses konnte gar nicht genug davon kriegen. Acht Wochen lang stand David Hasselhoff an der Spitze der Hitparade. An Silvester 1989 sang er vor über 500'000 wiedervereinten Menschen aus Ost und West an der Berliner Mauer.

Absturz nach «Baywatch»

Doch nach dem Ende von «Baywatch» folgte für Hasselhof der Absturz. Später sagte er, dass er nach 2001 angefangen habe zu trinken. 2007 wurde ein Video öffentlich, auf dem er versucht im Vollrausch einen Cheeseburger zu essen . Zwei Jahre später liess er erklären, dass er seine Alkoholsucht auskuriere.

Mittlerweile hat er seine Probleme auskuriert und erfreut sich in Deutschland immer noch grosser Beliebtheit. Dabei kann sich Hasselhoff auf deutsche Wurzeln berufen, denn seine Ur-Ur-Grossmutter Meta Hasselhoff wanderte aus dem Dorf Völkersen bei Bremen im Jahr 1865 in die USA aus.

Zu hören bekommen seine Fans neue Musik. Im vergangenen Herbst veröffentlichte Hasselhof sein zwölftes Album «Party Your Hasselhoff». Im kommenden Jahr möchte er damit auf Tour gehen – hauptsächlich in Deutschland und Österreich. Mit im Gepäck hat er dann vielleicht auch seine Version des Matthias Reim Songs «Verdammt, ich lieb' dich». «Damn it I love You» heisst das bei Hasselhoff.