Billie Eilish zeigt sich nicht mehr so wie früher nur in weiten Jogginghosen. Bild: keystone

People-News

Sorge um Billie Eilish: Foto zeigt Sängerin mit grossen blauen Flecken

Baggy Pants, weite Oberteile, gemütliche Pullover: So kennen die Fans von Sängerin Billie Eilish ihr Idol. Die 18-Jährige, die sich durch Hits wie «Bad Guy» oder ihr Debütalbum «When we all fall asleep, where do we go?» zu einer der beliebtesten und bekanntesten Stars entwickelt hat, zeigt sich selten in anderer Kleidung. Neuerdings verabschiedet sie sich jedoch öfter mal von ihrem gewohnten Look und zeigt sich auch in anderen Outfits.

Auch auf einem Paparazzi-Foto ist die Musikerin in einem anderen Look zu sehen, wie unter anderem RTL berichtet. Auf dem Bild trägt sie eine kurze und hautenge Sporthose, ein ebenso hautenges Langarm-Shirt und eine Cap: ein sportliches Outfit. Doch nicht nur die für sie eher ungewöhnlichen Klamotten sind darauf auffällig.

Billie Eilish hat grosse Hämatome auf einem Oberschenkel

Auf einem Oberschenkel der Sängerin sind mehrere blaue Flecken verstreut. Eins von den drei Hämatomen ist sogar ziemlich gross. Was da passiert ist und wo sie sich diese zugezogen haben könnte, ist unklar.

Das Paparazzi-Bild zeigt Billie Eilish dem Outfit und einer grossen Trinkflasche zufolge, offenbar nach einem Besuch im Fitnessstudio in Los Angeles. Fitness hat Billie Eilish für sich als neue Leidenschaft entdeckt. Erst kürzlich verriet sie in einem Interview mit «Apple Music 1», dass sie sogar «eine richtige Fitness-Maus» geworden ist.

Die Sängerin hat Fitness als neue Leidenschaft für sich entdeckt

Nach einer Knöchelverletzung 2019 habe sie angefangen, an ihren Knochen und ihrem Körper zu arbeiten. In den letzten Monaten hat sie nochmal intensiver die Art und Weise, wie ihr Leben Fitness beinhaltet, komplett verändert, verrät die junge Sängerin in dem Interview. Fitness würde jetzt einen «unglaublich grossen Platz» in ihrem Leben einnehmen, berichtet sie.

Es ist also nicht ausgeschlossen, dass sie sich die blauen Flecken einfach bei einer ihrer intensiven Fitness-Trainings im Gym zugezogen hat. Jedenfalls blickt sie auf dem Foto auch mit einem Lächeln in die Kamera des Fotografen. Zu hoffen bleibt, dass trotz ihres Lächelns nicht mehr hinter den Hämatomen steckt.