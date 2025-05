People-News

Pedro Pascal und DER KUSS von Cannes (das queere Internet dreht durch)

Dramatische Dinge geschehen in Cannes: Rihanna zeigt ihren aktuellen Babybauch! Ralf Schumacher posiert mit seinem Etienne! Ein Fotograf begrapscht Denzel Washington! Heidi Klum verrät Liebesgeheimnisse! Und der Agent des japanischen Schauspielers Kodai Kurosaki wird von einer stürzenden Palme getroffen und liegt im Spital.

Und dann sind da noch Pedro Pascal, Alexander Skarsgård und der Kuss. Nachdem Pedro Pascal bereits Emma Stone auf dem roten Teppich vor einer hässigen Biene beschützt hat. Und nachdem er die Welt mit einem weit ausgeschnittenen T-Shirt in heftige Wallungen versetzt hatte. War da nicht was gewesen mit sexfreier Garderobe in Cannes? Egal, Pedro Pascal hat sich nicht an das neue Gesetz gehalten.

«Ich fühle mich wie ein viktorianischer Mann, der zum ersten Mal den Knöchel einer Frau sieht», kommentiert dieses Pascal-Groupie auf Bluesky.

Die Bienenattacke anlässlich der Weltpremiere von Ari Asters («Midsommar») neuem Film «Eddington» mit Pedro Pascal, Emma Stone, Austin Butler und vielen anderen führte zu den lustigsten Red-Carpet-Bildern 2025.

Stone und Pascal in Bienen-Panik. Bild: keystone

Oscarreif klammert sich Stone an den schon wieder ritterlich relaxten Pascal. Bild: keystone

Doch auch Alexander Skarsgård hielt sich nicht an die entsexte Mode. Im herzhaften BDSM-Epos «Pillion» spielt er den sexuell dominanten Chef einer Bikergang, der einen schüchternen jungen Mann zu seinem glücklichen Sklaven macht.

Weshalb Skarsgård zur Pressekonferenz in Cannes nicht nur in Lederhose und Bikerboots antrat, sondern auch mit einem T-Shirt, das eine zum Film passende Situation zeigt. Abends besuchte er dann die Premiere von Wes Andersons «The Phoenician Scheme» in hüfthohen Fetisch-Stiefeln von Saint Laurent.

Die Stiefel an Skarsgards Füssen ... Bild: keystone

... passen zu den Stiefeln auf seinem T-Shirt. Bild: keystone

Bild: keystone

Und dann küssten sich Pedro und Alexander. Bei der Premiere von «Pillion». Gut, wenn wir ganz streng sind, gab es bloss einen Wangenkuss und eine innige Umarmung.

Doch kümmert diese winzige Differenzierung die Welt? Nein! Das queere Internet kommt aus der Schnappatmung nicht mehr heraus – ESC! Kylie Minogues neue Tournee! Chapell Roan kommt bald nach Zürich! Kristen Stewart hat geheiratet! Pascal & Alexander! – und die «Bildbeweise» sind ja auch zu süss.

Die Seite «Gaybuzzer» schreibt auf Facebook: «... und plötzlich braucht das halbe Internet eine kalte Dusche. Nachdem ‹Pillion› am Wochenende in Cannes Premiere feierte, beschloss Skarsgård zu feiern, indem er unserem kollektiven Internet-Freund Pedro Pascal einen Kuss gab. Die perverse Biker-Romanze wurde von den Kritikern als ‹grossartig› bezeichnet, aber ehrlich gesagt, sind wir mehr auf diesen spontanen Moment schwedisch-chilenischer Perfektion konzentriert.»

Regisseur Harry Leighton sagte bei der Premiere, er hoffe, der Film mache sein Publikum «horny».

Auch der hinter(n)hältige Schnappschuss von FilmLand Empire sorgte für Begeisterung.

«PinkNews» betont: «Wir sind nicht neidisch.» Auf «Gayety» fragt jemand (sorry, man kann das nicht richtig schön übersetzen): «How do you feel when one of your crushes kisses another one of your crushes? Yes, that's right, crushed.» Und so weiter.

Pedro Pascal, der sich in den letzten Wochen mit der T-Shirt-Aktion «Protect The Dolls» für die Rechte von trans Frauen eingesetzt hat, besuchte Cannes mit seiner Schwester, der trans Schauspielerin Lux Pascal.

Pedro und Lux Pascal auf dem Weg zur Premiere von «Eddington». Bild: www.imago-images.de

Über sein eigenes Liebesleben gibt es wie immer nichts zu erfahren. Was ihn aber natürlich nicht davon abhält, bei Sonnenuntergang an der Côte d'Azur mit Nicole Kidman Aperol Spritz zu trinken und Händchen zu halten.

Dieses Leben möchte man haben. Oder nicht?

