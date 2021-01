Leben

Kim Kardashian und Kanye West: Kommt es zur Scheidung?



Bild: AP/AP

Die Gerüchteküche brodelt: Kim und Kanye wollen nach 7 Ehejahren die Scheidung einreichen

Die Gerüchteküche brodelt: Reality Star Kim Kardashian und Rapper Kanye West, eines der wohl bekanntesten US-Promipaare, wollen sich scheiden lassen. Dies berichten zumindest verschiedene US-Medien.

Nun kann der Rapper, der dafür bekannt ist, besonders sich selbst zu lieben, wieder in aller Öffentlichkeit mit sich selbst rumschmusen.

Nun aber zurück zur Realität: Die Scheidung stehe unmittelbar bevor. Sie wollen das Prozedere unauffällig abhandeln, schreibt die Boulevardzeitung «Page Six». Kim sei schon länger nicht mehr mit ihrem Ehering gesehen wurde und Kanye habe die Feiertage in seiner eigenen Villa verbracht, so die Zeitung.



Es soll bereits während den US-Wahlen gekriselt haben. Gerüchten zufolge soll Kardashian nicht für ihren Ehegatten, der neben Joe Biden und Donald Trump tatsächlich kandidiert hatte, gestimmt haben.

Die Versöhnung kam aber bereits wieder im November, wie dieser Post zeigt:

Nun scheint es aber tiefere Probleme zu geben. Für West wäre das erste Eheende, für Kardashian bereits das dritte. Zwischen 2000 und 2004 war sie mit dem Musikproduzenten Damon Thomas verheiratet. 2011 heiratete sie den Basketball-Profi Kris Humphries. Zu den Scheidungsvorwürfen haben sich die beiden Stars bisher nicht geäussert.

2013 hat sich das Paar verlobt, 2014 folgte die Hochzeit. Gemeinsam haben sie vier Kinder North (7), Saint (5), Chicago (2) und Psalm (1). (cst)

