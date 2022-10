Zoff mit Adidas: Kanye Wests «Yeezy»-Kollektion steht vor dem Aus

Zuletzt provozierte der Rapper bei der Fashion Week in Paris mit einem T-Shirt mit dem Satz «White Lives Matter» – eine Steigerung des Slogans «All Lives Matter», der wiederum in den USA von konservativen bis teils rechtsextremen Kreisen ins Leben gerufen wurde, als Reaktion auf die «Black Lives Matter»-Bewegung. West hatte sich auf Instagram eindeutig gegen die «Black Lives Matter»-Bewegung positioniert.

In guten Zeiten sollen mit der Marke Umsätze im Milliardenbereich gemacht worden sein. Für beide Beteiligten geht es in dem Geschäft um eine Menge Geld. West bekommt Tantiemen, also eine Gewinnbeteiligung. Für ihn ist die Marke ausserdem ein Aushängeschild.

Seit 2009 wird die Liste der 50 besten Bars der Welt geführt. Dieses Jahr gibt es eine grosse Überraschung – die Gewinnerin kommt weder aus London noch New York.

London und New York sind bekannt für ihr Nightlife und ihre Bar- und Club-Szene. Es verwundert also wenig, dass die beste Bar der Welt in den vergangenen Jahren aus diesen Städten kam. Über das Ranking stimmten 650 Barmänner und -frauen, Barbesitzer und Cocktail-Experten ab. Jedes Jury-Mitglied hatte sieben Stimmen für die besten Bars abzugeben, die er oder sie in den letzten 18 Monaten besucht hat.