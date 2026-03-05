sonnig10°
Pitbull kommt am 8. November nach Zürich ins Hallenstadion

Pitbull performs at MetLife Stadium on Friday, May 16, 2025, in East Rutherford, N.J. (Photo by Charles Sykes/Invision/AP) Pitbull
Pitbull kommt am 8. November 2026 ins Hallenstadion.Bild: keystone
Pitbull kommt im November nach Zürich

05.03.2026, 11:5905.03.2026, 12:32

Der Rapper Pitbull hatte in den letzten Jahren ein grosses Revival. Nun hat der Musiker seine neusten Tour-Daten bekannt gegeben – und die Schweiz gehört auch dazu.

Der 45-Jährige kehrt mit mit seiner «I’M BACK»-Tour im Herbst nach Europa zurück. Am 8. November 2026 spielt er laut einer Medienmitteilung seine Hits auch im Zürcher Hallenstadion. Mit dabei ist auf der Tournee auch der Rapper Lil Jon.

Social-Media-Trend sorgt für Pitbull-Hype

Laut der Veranstalterin war die Nachfrage nach Konzertdaten von Fans aus Deutschland, Österreich und der Schweiz enorm. Dies unter anderem auch, weil seine letzte «Party After Dark»-Tour im Jahr 2025 für einen riesigen Ansturm sorgte. Diese erstreckte sich über mehr als 50 Auftritte in 13 Ländern und war seine bisher grösste Solo-Tour. Wie das «Billboard Boxscore» bestätigte, erzielte Pitbull in seiner Karriere weltweit Einnahmen von über 250 Millionen US-Dollar und verkaufte mehr als 4,7 Millionen Tickets.

Der Grund für den riesigen Erfolg des Rappers nach so vielen Jahren ist unter anderem einem Social-Media-Phänomen zuzuschreiben. So ging online der Trend viral, die Pitbull-Konzerte verkleidet als Pitbull zu besuchen. Also mit Anzug, Sonnenbrille und Glatzen-Kappe. Vor allem junge Frauen befeueren den Trend und Videos von den Konzerten generierten oft Millionen von Aufrufen. (sav)

@ninalisaaa We found our people ✨🤍 @Pitbull #pitbull #fireball #pitbullconcert #o2 #london #mrworldwide ♬ Fireball (feat. John Ryan) - Pitbull
