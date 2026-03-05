freundlich
DE | FR
burger
Leben
People-News

Sängerin Jeanette Biedermann mit 46 Jahren offenbar schwanger

People-News

Sängerin Jeanette Biedermann mit 46 Jahren offenbar schwanger

In der Vergangenheit sprach die Sängerin offen über ihren Kinderwunsch. Berichten zufolge soll dieser für Jeanette Biedermann nun in Erfüllung gehen.
05.03.2026, 09:4605.03.2026, 09:46
Jennifer Doemkes / t-online
Ein Artikel von
t-online

Ende der Neunzigerjahre startete Jeanette Biedermann ihre Karriere als Schauspielerin und Sängerin, ist seitdem fester Bestandteil der deutschen Unterhaltungsbranche. Doch obwohl sie schon seit über 25 Jahren in der Öffentlichkeit steht, ist über ihr Privatleben wenig bekannt.

Sängerin und Schauspielerin Jeanette Biedermann bei der 18. Staffel der RTL-Tanzshow Lets Dance im Coloneum. Köln, 04.04.2025 NRW Deutschland *** Singer and actress Jeanette Biedermann at the 18th sea ...
Die deutsche Schauspielerin und Sängerin Jeanette Biedermann.Bild: www.imago-images.de

Kurz vor ihrer Teilnahme bei «Let's Dance» Anfang vergangenen Jahres machte Jeanette Biedermann die Trennung von ihrem Ehemann Jörg Weisselberg publik. Fast 13 Jahre lang waren sie verheiratet. Es folgten Gerüchte um eine neue Liebe, die die Sängerin jedoch bisher nicht bestätigte.

Nun soll Jeanette Biedermann mit 46 Jahren ihr erstes Kind erwarten. Einem Bericht der «Bild» zufolge befinde sie sich im vierten Schwangerschaftsmonat. Die Zeitung veröffentlichte Fotos, die die ehemalige GZSZ-Darstellerin mit Babybauch zeigen sollen. Sie selbst hat sich dazu nicht geäussert, eine Anfrage von t-online an ihr Management blieb bisher unbeantwortet.

«Es ist ein wunderschönes Alter»

In der Vergangenheit hatte Jeanette Biedermann nie ein Geheimnis aus ihrem Kinderwunsch gemacht. Bereits 2003 hatte sie laut «Bild» in einem Interview erklärt, dass sie gern Mutter werden würde und sich dafür viel Zeit nehmen wolle. Nach einer beruflichen Pause im vergangenen Jahr sagte sie der Zeitung im Herbst: «Meinen Seelenzustand würde ich als zufrieden beschreiben! Ich bin im Frieden mit meinem Inneren und in Liebe zu mir selbst.»

Mit Mitte 40 sei sie «ausgeglichener, als ich mich mit 20 fühlte. Es ist ein wunderschönes Alter». Und vielleicht der perfekte Zeitpunkt für die Familiengründung. Auf Jeanette Biedermanns Instagram-Account gratulieren bereits die ersten Fans unter ihren Posts zur Schwangerschaft, doch auch da schweigt die Sängerin bisher zu dem Thema.

Mehr People-News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Verona Pooth in Sorge: Mann hängt in Istanbul fest
Franjo Pooth steckt auf dem Weg nach Dubai in Istanbul fest. Sein Weg zum 14-jährigen Sohn führt über eine mehrstufige Umwegroute.
Franjo Pooth hat sich auf den Weg nach Dubai gemacht, um seinen 14-jährigen Sohn Rocco zu erreichen. Die Reise verlief nicht wie geplant.
Zur Story