Sängerin Jeanette Biedermann mit 46 Jahren offenbar schwanger

In der Vergangenheit sprach die Sängerin offen über ihren Kinderwunsch. Berichten zufolge soll dieser für Jeanette Biedermann nun in Erfüllung gehen.

Jennifer Doemkes / t-online

Ende der Neunzigerjahre startete Jeanette Biedermann ihre Karriere als Schauspielerin und Sängerin, ist seitdem fester Bestandteil der deutschen Unterhaltungsbranche. Doch obwohl sie schon seit über 25 Jahren in der Öffentlichkeit steht, ist über ihr Privatleben wenig bekannt.

Die deutsche Schauspielerin und Sängerin Jeanette Biedermann. Bild: www.imago-images.de

Kurz vor ihrer Teilnahme bei «Let's Dance» Anfang vergangenen Jahres machte Jeanette Biedermann die Trennung von ihrem Ehemann Jörg Weisselberg publik. Fast 13 Jahre lang waren sie verheiratet. Es folgten Gerüchte um eine neue Liebe, die die Sängerin jedoch bisher nicht bestätigte.

Nun soll Jeanette Biedermann mit 46 Jahren ihr erstes Kind erwarten. Einem Bericht der «Bild» zufolge befinde sie sich im vierten Schwangerschaftsmonat. Die Zeitung veröffentlichte Fotos, die die ehemalige GZSZ-Darstellerin mit Babybauch zeigen sollen. Sie selbst hat sich dazu nicht geäussert, eine Anfrage von t-online an ihr Management blieb bisher unbeantwortet.

«Es ist ein wunderschönes Alter»

In der Vergangenheit hatte Jeanette Biedermann nie ein Geheimnis aus ihrem Kinderwunsch gemacht. Bereits 2003 hatte sie laut «Bild» in einem Interview erklärt, dass sie gern Mutter werden würde und sich dafür viel Zeit nehmen wolle. Nach einer beruflichen Pause im vergangenen Jahr sagte sie der Zeitung im Herbst: «Meinen Seelenzustand würde ich als zufrieden beschreiben! Ich bin im Frieden mit meinem Inneren und in Liebe zu mir selbst.»

Mit Mitte 40 sei sie «ausgeglichener, als ich mich mit 20 fühlte. Es ist ein wunderschönes Alter». Und vielleicht der perfekte Zeitpunkt für die Familiengründung. Auf Jeanette Biedermanns Instagram-Account gratulieren bereits die ersten Fans unter ihren Posts zur Schwangerschaft, doch auch da schweigt die Sängerin bisher zu dem Thema.