Bild: reddit/Instagram

14 der lustigsten und besten Memes zur Super-Bowl-Halbzeitshow

Für alle, die sich weniger für den Sport und mehr für den Unterhaltungs-Part des Events begeistern können: 14 lustige Memes, die den Super Bowl 2026 perfekt auf den Punkt bringen.

Der diesjährige Super Bowl ist Geschichte, die Sieger sind gekürt. Das Netz gröhlt aber noch immer und kürt einen weiteren Gewinner (Spoiler: Es ist Bad Bunny). Hier also eine etwas andere Zusammenfassung des Sport-Events – in Memes.

Welchem Team drückst du am Super Bowl die Daumen?

Ich:​

Er hat bereits mehr Yards erzielt als die Patriots

Bad Bunny hat den Ball besser gehandelt als jeder der Patriots

Na ja, Kid Rock hatte aber auch ein paar Fans (Florida).

Für wen Amerika am Sonntag die Daumen drückt

Auch die Bäumli haben sehr viel Liebe verdient.

Ich während der Halbzeit-Show

Lady Gaga hat auch ihr Meme bekommen.

Meine Mutter, nachdem sie Gracias sagt in einem mexikanischen Restaurant

Heute würde man höchstens Adam Sandler für Bad Bunny halten.

Damals [2024], als der Super Bowl dachte, dass Bad Bunny Adam Sandler sei.

Sorry, Pitbull, wir haben einen neuen Mr. Worldwide

Währenddessen glaubt das Internet, einen weiteren Promi auf Bad Bunnys Bühne erspäht zu haben …

EINDEUTIG!!!!¨¨1!!!

BIST du es, Pedro Pascal?

:-(

Ich, wie ich den Bad-Bunny-Super-Bowl-Auftritt verfolge vs. Ich, wenn die Show vorbei ist

Für alle, die da etwas in die Zwickmühle geraten könnten.

Der kommende Super Bowl fällt auf Valentinstag.

Awww, SO SCHÖN!

Bad Bunny hielt am Ende seiner Halbzeitshow eine Botschaft auf einem Fußball hoch, um Amerika zusammenzubringen <3.



Cowboys sind scheisse.

Bonus:

Dieses grossartige Video von Jeff Goldblum beim Super Bowl 2024, das aktuell wieder die grosse Internet-Runde dreht:

Es gibt zwei Arten von Menschen beim Super Bowl

(Jeff Goldblum ist die bessere Art)

(sim)