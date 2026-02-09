wechselnd bewölkt
Halbzeitshow Super Bowl 2026: Die 14 besten und lustigsten Memes

Die besten Memes zum Super Bowl 2026
Bild: reddit/Instagram

14 der lustigsten und besten Memes zur Super-Bowl-Halbzeitshow

Für alle, die sich weniger für den Sport und mehr für den Unterhaltungs-Part des Events begeistern können: 14 lustige Memes, die den Super Bowl 2026 perfekt auf den Punkt bringen.
09.02.2026, 11:0809.02.2026, 11:16

Der diesjährige Super Bowl ist Geschichte, die Sieger sind gekürt. Das Netz gröhlt aber noch immer und kürt einen weiteren Gewinner (Spoiler: Es ist Bad Bunny). Hier also eine etwas andere Zusammenfassung des Sport-Events – in Memes.

Super Bowl Memes 2026
Bild: x

Welchem Team drückst du am Super Bowl die Daumen?
Ich:​

Super Bowl 2026 Memes
Bild: x

Er hat bereits mehr Yards erzielt als die Patriots

Super Bowl 2026 Memes
Bild: x

Bad Bunny hat den Ball besser gehandelt als jeder der Patriots

Na ja, Kid Rock hatte aber auch ein paar Fans (Florida).

Die lustigsten Super Bowl Memes 2026
Bild: instagram

Für wen Amerika am Sonntag die Daumen drückt

Auch die Bäumli haben sehr viel Liebe verdient.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Ich während der Halbzeit-Show

Bad Bunny schreibt Geschichte – so war die Super-Bowl-Halbzeitshow

Lady Gaga hat auch ihr Meme bekommen.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Meine Mutter, nachdem sie Gracias sagt in einem mexikanischen Restaurant

Heute würde man höchstens Adam Sandler für Bad Bunny halten.

Die lustigsten Memes zum Super Bowl 2026
Bild: instagram

Damals [2024], als der Super Bowl dachte, dass Bad Bunny Adam Sandler sei.

Sorry, Pitbull, wir haben einen neuen Mr. Worldwide

Die lustigsten Memes zum Super Bowl 2026
Bild: reddit

Währenddessen glaubt das Internet, einen weiteren Promi auf Bad Bunnys Bühne erspäht zu haben …

Lustige Super Bowl Memes 2026
Bild: x

EINDEUTIG!!!!¨¨1!!!

Die lustigsten Super Bowl Memes 2027
Bild: reddit

BIST du es, Pedro Pascal?

:-(

Die lustigsten und Besten Memes zum Super Bowl 2026
Bild: instagram

Ich, wie ich den Bad-Bunny-Super-Bowl-Auftritt verfolge vs. Ich, wenn die Show vorbei ist

Für alle, die da etwas in die Zwickmühle geraten könnten.

Die lustigsten Memes zum Super Bowl 2026
Bild: instagram

Der kommende Super Bowl fällt auf Valentinstag.

Awww, SO SCHÖN!

Die lustigsten Memes zum Super Bowl 2026
Bild: reddit

Bad Bunny hielt am Ende seiner Halbzeitshow eine Botschaft auf einem Fußball hoch, um Amerika zusammenzubringen <3.

Cowboys sind scheisse.

Bonus:

Dieses grossartige Video von Jeff Goldblum beim Super Bowl 2024, das aktuell wieder die grosse Internet-Runde dreht:

Es gibt zwei Arten von Menschen beim Super Bowl

(Jeff Goldblum ist die bessere Art)

Mehr zum Super Bowl:

Roger Federer, eine Hochzeit und Bad Bunny: Die Highlights der Super-Bowl-Halftime-Show

(sim)

Alternative Super-Bowl-Show
1 / 4
Alternative Super-Bowl-Show

Trump-Fans planen mit Musiker Kid Rock eine eigene Super-Bowl-Halbzeitshow.
Das war die Bad Bunny-Halftimeshow
Video: watson
