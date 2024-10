People-News

Ester Exposito: «Es macht mich wütend, jeden Tag Kommentare über mein Aussehen zu lesen»

Ester Exposito ist eine der bekanntesten jungen Schauspielerinnen Spaniens. Durch die Netflix-Serie «Élite» erlangte die 24-Jährige auch internationale Bekanntheit.

Ester Expósito wurde durch ihre Rolle als Carla Rosón in der Netflix-Serie «Élite» bekannt. Bild: imago

Mit dem Erfolg schnellten nicht nur ihre Followerzahlen auf Instagram in die Höhe, sondern auch die Anzahl negativer Kommentare.

Diesbezüglich wandte sie sich nach der Preisverleihung des Harper's Bazaar Women of the Year Awards mit eindringlichen Worten an die Öffentlichkeit: «Neulich habe ich über all die verschiedenen Formen von Gewalt nachgedacht, die vor allem wir Frauen erfahren.» Ihr sei aufgefallen, wie normal es inzwischen sei, dass Menschen hinter Bildschirmen, Frauenkörper kritisieren.

Es mache sie müde und wütend, jeden Tag Kommentar über ihr Aussehen zu lesen. Seit ihrem 19. Lebensjahr lese sie ständig den Unsinn, dass sie über 50 ästhetische Eingriffe in ihrem Gesicht hinter sich habe. «Selbst wenn es so wäre, wäre dies mein gutes Recht», betont die Schauspielerin.

«Seit meinem 19. Lebensjahr, wird mir vorgeworfen, dass ich mit Botox zugespritzt bin.»

Dennoch stellt sie klar, dass sich ihr Gesicht in den letzten Jahren ein bisschen verändert hat. «Ich habe einfach etwas zugenommen. Ob ihr es glaubt oder nicht, auch Frauen – genauso wie Männer – nehmen zu, verändern sich. Bitte hört auf zu analysieren.»

(cst)