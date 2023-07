People-News

Sorge um Ozzy Osbourne – Sänger sagt Bühnencomeback ab

Der Musiker hat seit Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nun hat Ozzy Osbourne einen weiteren geplanten Auftritt abgesagt.

Mehr «Leben»

Ein Artikel von

Er gilt als «Godfather of Metal» und rockte mehr als 50 Jahre lang die Bühne. Zuerst als Frontmann der Kultband Black Sabbath, dann feierte Ozzy Osbourne auch solo grosse Erfolge. In den vergangenen Jahren wurde es allerdings zunehmend ruhiger um den Musiker. Der Grund: schwere gesundheitliche Probleme.

Ozzy Osbourne: Der Sänger ist gesundheitlich angeschlagen. Bild: keystone

Immer wieder wurde der 74-Jährige in der Öffentlichkeit mit Gehhilfen gesichtet. Im Januar 2020 enthüllte er dann in einem emotionalen Interview mit seiner Frau Sharon Osbourne, dass er an Parkinson erkrankt ist. Er könne seinen Zustand nicht länger verbergen und müsse eine «ganze Reihe» von Medikamenten zur Behandlung seiner Nervenschmerzen nehmen, so der Sänger. Im vergangenen Jahr musste er sich einer Operation an der Wirbelsäule unterziehen.

Wenige Monate später sagte Ozzy Osbourne schliesslich seine grossangelegte und mehrfach verschobene Abschiedstournee «No More Tours II» endgültig ab und beendete seine Tourkarriere. Im Oktober wollte er nun auf die Bühne zurückkehren und beim Heavy-Metal-Musikfestival «Power Trip» in Kalifornien auftreten. Doch auch das wird nicht stattfinden.

«Habe das Comeback optimistisch nach vorne gezogen»

«So schmerzlich es auch ist, ich musste diese Entscheidung treffen», teilte Ozzy Osbourne seinen Fans am Montag in einem Post bei Instagram mit. Sein Plan sei eigentlich gewesen, erst im Sommer 2024 wieder aufzutreten, «doch als das Angebot kam, dieses Festival zu machen, habe ich das Comeback optimistisch nach vorne gezogen», schreibt der 74-Jährige. Nun musste er sich eingestehen: «Leider sagt mir mein Körper, dass ich noch nicht so weit bin. Und ich bin viel zu stolz, meine erste Show seit fast fünf Jahren halbherzig zu spielen.»

Er bedankt sich abschliessend bei seinen Fans, seiner Band und der Crew «für ihre bedingungslose Loyalität und kontinuierliche Unterstützung» und verspricht: «Ich sehe euch bald wieder.» Die Follower zeigen viel Verständnis für ihr Idol. «Ozzy, es ist alles gut, Kumpel. Ruhe dich aus», «Ich bin froh, dass du überhaupt noch unter uns weilst» und «Wir lieben dich, Ozzy, kein Grund sich zu entschuldigen. Pass auf dich auf und wir werden bereit sein, wenn du dich entscheidest, zurückzukehren» lauten nur einige der vielen aufbauenden Kommentare unter dem Beitrag. (t-online, jdo)