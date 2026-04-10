Mick Fleetwood hat noch einmal das Liebesglück gefunden. Bild: keystone

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Fleetwood-Mac-Legende Mick Fleetwood hat zum fünften Mal geheiratet

Mick Fleetwood ist als Mitbegründer und Schlagzeuger der Kultband Fleetwood Mac weltbekannt geworden. Dass er nun wieder Aufmerksamkeit auf sich zieht, hat allerdings nichts mit neuer Musik zu tun: Der Musiker traute sich erneut vor den Altar.

Jennifer Ullrich / watson.de

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Mit 78 Jahren wagt Mick Fleetwood privat noch einmal einen Neuanfang. Berichten zufolge gab er seiner Partnerin Elizabeth Jordan das Ja-Wort. Öffentliche Einblicke in ihre Beziehung gab es bisher nur selten, da der Musiker sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushält.

Umso überraschender: Die Hochzeit bestätigte Mick Fleetwood selbst über Social Media mit einer romantischen Fotostrecke. Vorab waren keine Informationen durchgesickert. Die Aufnahmen zeigen: Das Paar lässt es sich gerade richtig gutgehen.

Wieder geheiratet: Mick Fleetwood zeigt seine Ehefrau

Zu Bildern aus den Flitterwochen im Südpazifik schrieb er: «Der Südpazifik entfaltet seine Magie! Flitterwochen mit meiner Liebe Elizabeth. Momente schaffen, die in Erinnerung bleiben! Sonne, Gesundheit und Glück.»

Auf den Fotos zeigt sich das Paar entspannt und vertraut – unter anderem bei einem Kuss vor tropischer Kulisse. Elizabeth Jordan trägt dabei Weiss, während Fleetwood mit Hemd und Hut posiert.

Für Fleetwood ist es bereits die fünfte Hochzeit – allerdings mit seiner vierten Ehefrau. Seine erste grosse Beziehung führte er mit Model Jenny Boyd. Die beiden heirateten 1970, trennten sich, fanden wieder zusammen und gaben sich erneut das Ja-Wort, bevor sie sich endgültig scheiden liessen.

Später folgten Ehen mit Sara Recor, die als Inspiration für den Fleetwood-Mac-Song «Sara» gilt, sowie mit Lynn Frankel. Letztere Beziehung hielt besonders lange und brachte zwei gemeinsame Kinder hervor. Sie endete 2015.



Trotz der mehrfachen Trennungen scheint Fleetwood ein gutes Verhältnis zu den Frauen aus seiner Vergangenheit zu pflegen. So betonte er in früheren Interviews, dass ihm ein respektvoller Umgang mit seinen Ex-Partnerinnen wichtig sei.

Was über seine Ehefrau bekannt ist

Die Verlobung mit Elizabeth Jordan wurde bereits 2025 bekannt, nachdem ein enger Freund des Musikers die Nachricht öffentlich gemacht hatte. Mittlerweile hält die Verbindung des Paares sechs Jahre.

Elizabeth Jordan ist 56 Jahre alt und damit 22 Jahre jünger als der Musiker. Die Beziehung spielte sich lange abseits der Öffentlichkeit ab. Bekannt ist jedoch, dass Jordan unter anderem Mick Fleetwoods Wohltätigkeitsorganisation unterstützt, die Schulen auf Hawaii fördert. Das Paar lebt gemeinsam auf der Inselgruppe.