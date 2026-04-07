Britische Regierung verweigert Kanye West die Einreise – Wireless Festival abgesagt

Die britische Regierung verweigert US-Skandalrapper Kanye West die Einreise in das Vereinigte Königreich. Die Entscheidung folgt auf die Debatte über geplante Auftritte des 48-Jährigen bei einem Festival in London in diesem Sommer.

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Skandalrapper Kanye West darf nicht nach Grossbritannien einreisen. Sein Antrag auf Einreise wurde vom der Regierung verweigert, wie das britische Innenministerium gegenüber BBC erklärte. Die Begründung sei, dass seine Anwesenheit dem Gemeinwohl nicht förderlich wäre.

Kanye West darf nicht nach Grossbritannien reisen. Bild: keystone

Kanye West hätte im Sommer beim Wireless Festival (10. bis 12. Juli) im Finsbury Park auftreten sollen. Nach der Ankündigung waren in Grossbritannien Forderungen nach einem Einreiseverbot laut geworden, unter anderem von der Aktivistengruppe Campaign Against Antisemitism. Premierminister Keir Starmer hatte die Planung als «zutiefst besorgniserregend» bezeichnet. Sponsoren hatten sich von dem Festival zurückgezogen.

Die Organisatoren ziehen nun Konsequenzen: Das Wireless Festival findet in diesem Jahr nicht statt. Das gaben sie auf Instagram bekannt. Sie sähen sich aufgrund der Entscheidung der britischen Regierung gezwungen, die Veranstaltung abzusagen. Die Ticketpreise werden vollumfänglich zurückerstattet.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hatte der Rapper, der unter dem Namen Ye firmiert, am Montag eine elektronische Einreisegenehmigung (ETA) beantragt. Die Entscheidung, diese nicht zu genehmigen, fiel demnach mit der Begründung, dass seine Anwesenheit dem öffentlichen Wohl nicht dienlich wäre.

Der 48 Jahre alte Rapper, der mittlerweile unter dem Namen Ye firmiert und in der vergangenen Woche in Los Angeles auftrat, hatte im vergangenen Jahr ein Lied mit dem Titel «Heil Hitler» veröffentlicht. Anfang 2026 hatte er im «Wall Street Journal» um Entschuldigung gebeten. «Ich bin weder ein Nazi noch ein Antisemit», schrieb der Ex-Ehemann von Kim Kardashian und führte seine früheren Äusserungen auf eine bipolare Störung zurück. (dab/hkl/sda/dpa)