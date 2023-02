Sylvie Meis und Niclas Castello haben sich getrennt. Bild: keystone

Sylvie Meis verkündet überraschend Ehe-Aus – was der Grund sein soll

Janna Eiserbeck / watson.de

Wenn es um die Liebe geht, scheint Moderatorin Sylvie Meis auf Dauer einfach kein Glück zu haben. Jetzt hat die 44-Jährige die Trennung von ihrem Mann Niclas Castello bekannt gegeben.

«Schweren Herzens teilen wir mit, dass wir gemeinsam entschieden haben, uns zu trennen», gab das Paar in einem gemeinsamen Statement an, das auch watson vorliegt. «Wir blicken auf sehr schöne Zeiten zurück, müssen aber anerkennen, dass unsere Lebenssituationen für eine gemeinsame Zukunft zu verschieden sind», hiess es weiter.

Sylvie Meis: Was hinter der Trennung steckt

Laut der «Bild», die das Statement als erstes veröffentlicht hatte, habe keiner von beiden beruflich zurückstecken wollen, wodurch das Paar räumlich zu oft voneinander getrennt war. Während er nämlich in der Schweiz und Los Angeles lebt und arbeitet, hat sie ihre Wohnung und Firmen in Hamburg.

Weitere Details zu der Trennung wollten die beiden mit Verweis auf den Schutz ihrer Privatsphäre nicht bekanntgeben und auch künftig keine Fragen dazu beantworten, teilten sie weiter mit.

Trennung nach zweieinhalb Jahren Ehe

Sylvie Meis und der Künstler hatten sich eigenen Angaben zufolge auf der Hochzeit von «GNTM»-Gewinnerin Barbara Meier im Juni 2019 kennengelernt. Bereits im Oktober desselben Jahres gaben sie ihre Verlobung bekannt. Die Hochzeit war für Juni 2020 angesetzt, musste dann aber aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. Wenige Wochen später, am 19. September 2020, gaben sich Sylvie Meis und Castello in Florenz das Jawort. Nur zweieinhalb Jahre später ist nun alles aus und die beiden gehen künftig getrennte Wege.

Für Sylvie Meis ist es die zweite gescheiterte Ehe. Von 2005 bis 2013 war sie mit Fussballer Rafael van der Vaart verheiratet. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn, den 16 Jahre alten Damián, der seit 2020 bei seinem Vater und dessen Partnerin Estavana Polman in Dänemark lebt und dort seine Fussballerkarriere vorantreibt.

Die Trennung von ihrem Sohn fiel der 44-Jährigen alles andere als leicht, wie sie vergangenes Jahr im Interview mit watson erklärte. Dennoch stellte sie klar: »Ich bin so stolz auf ihn, dass er diesen Schritt gemacht hat und in ein anderes Land gegangen ist. Dass er Dänisch gelernt hat. Er hat sich durchgekämpft. Und schliesslich hat er seinen Vertrag bei dem dänischen Klub Esbjerg fB bekommen und jetzt ist er sogar wieder Teil der niederländischen U-16-Nationalmannschaft. Dennoch – vermisse ich ihn hier? Klar. Auch wenn ich natürlich schätze, dass ich mein Leben in den vergangenen zwei Jahren ohne Schuldgefühle so leben konnte, wie ich es getan habe", offenbarte Sylvie Meis.