Liz Hurleys Sohn dreht einen Erotikthriller – in der Hauptrolle: seine Mutter

Die Zusammenarbeit von Mutter und Sohn ist schon lange geplant, erzählt der junge Regisseur bei dem US-Magazin «People». «Während der Dreharbeiten zu meinem allerersten Kurzfilm im Jahr 2010, als ich acht Jahre alt war, versprach mir meine Mutter, dass sie in meinem ersten Spielfilm mitspielen würde.» Und Liz Hurley hielt Wort: «Als ‹Strictly Confidential› grünes Licht bekam, hat meine Mutter alles stehen und liegen gelassen und ist in die Karibik gereist, um mir zu helfen.»

Zuger Millionär will 120 Jahre alt werden – so will er das erreichen

72 Revolver – Waffenarsenal bei Kinostar Alain Delon sichergestellt

Im Anwesen der französischen Film-Ikone Alain Delon (88) hat die Polizei ein grosses Waffenarsenal samt Munition sichergestellt. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft in Montargis am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Nach dem Hinweis eines Vormundschaftrichters auf Waffen in Delons Familienanwesen in Douchy, einem kleinen Ort rund 130 Kilometer südlich von Paris, habe es dort in der vergangenen Woche eine Durchsuchung gegeben.