Das neue Grundstück von Jake Paul liegt im Bundesstaat Georgia. quelle: jonkohler.com

YouTuber Jake Paul kauft riesige Ranch – so sieht sie aus

Der Boxer und YouTuber Jake Paul hat sich eine Ranch gekauft, auf welcher er kaum mit Platzproblemen konfrontiert sein wird: Sie ist grösser als die Stadt Thun oder die Stadt Zug.

Jake Paul erlangte als Teenager einst auf Youtube Bekanntheit. Später versuchte der US-Amerikaner als Schauspieler und Sänger sein Glück – mittlerweile ist er Boxer. Im November sorgte er mit einem Kampf gegen den ehemaligen Weltmeister Mike Tyson für Schlagzeilen, den Paul gewinnen konnte.

Dank seiner mehrjährigen Tätigkeit im Showbusiness hat der US-Amerikaner auch das nötige Kleingeld für eine stattliche Unterkunft. Eine Villa auf Puerto Rico besitzt er bereits seit längerer Zeit, 16 Millionen Dollar hat diese gekostet. Nun hat sich der 28-Jährige eine Ranch im amerikanischen Bundesstaat Georgia gekauft, wie Medien berichten. Umgerechnet 31,5 Millionen Franken hat das Grundstück gekostet.

Das Grundstück ist knapp 23 Quadratkilometer gross. quelle: jonkohler.com

Das Grundstück ist 5653 Acres gross, das sind umgerechnet knapp 23 Quadratkilometer. Somit ist die Ranch grösser als etwa die Stadt Thun (21,5 Quadratkilometer) oder die Stadt Zug (21,7 Quadratkilometer). Laut dem Immobilienhändler von Jake Paul ist es eines der grössten Grundstücke, die je im Bundesstaat Georgia verkauft wurden.

Ein Traum wird wahr

Jake Paul erzählte im Podcast «The Iced Coffee Hour Podcast», dass er den Kauf unter anderem mit dem Geld finanziere, das ihm der Boxkampf gegen Mike Tyson eingebracht hat. Weiter sagt er, dass er schon seit er 15 Jahre alt war sich eine Ranch kaufen wollte.

«Ich will einen Ort, an dem ich wakesurfen, jagen und eine Rennstrecke bauen kann.»

Er wolle auch Gemüse anbauen und generell mehr Zeit in der Natur verbringen. Dies kann er jetzt, denn das Grundstück hat über 7 Kilometer Seeanstoss sowie zwei eigene Seen. Zusätzlich hat das Grundstück bewässerte Felder, plus acht Kilometer Bäche mit Wasserfällen.

Das Haupthaus ist möbliert und mit Parkettboden ausgestattet. quelle: jonkohler.com

Auch die Küche ist bereits komplett ausgestattet. quelle: jonkohler.com

Und ein Wintergarten ist ebenfalls vorhanden. quelle: jonkohler.com

Eines der acht Betten im Haupthaus. quelle: jonkohler.com

Auf der Ranch sind neben Ställen und Scheunen auch zwei Häuser für Personal und ein Gasthaus. Das Haupthaus ist 453 Quadratmeter gross und beinhaltet 8 Schlafzimmer sowie 5,5 Bäder. (nib)