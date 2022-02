People-News

Model Ashley Graham teilt erstes Bild ihrer Zwillinge – und verrät Namen

Das Model Ashley Graham hat im Januar Zwillingssöhne zur Welt gebracht. Nun präsentiert sie ihre Kinder das erste Mal der Öffentlichkeit – und verrät auch gleich deren Namen.

«Das ist so wunderschön. Was für ein umwerfendes Foto», schreibt ein User auf Instagram zu dem Bild, welches Ashley Graham am Donnerstagabend gepostet hat – und das ist längst nicht der einzige begeisterte Kommentar. Über 1.5 Millionen Likes hat das Bild in 14 Stunden eingesammelt. Das Model ist darauf zu sehen, wie es einen der Zwillinge stillt. Der andere Junge liegt auf ihrer Schulter und wird von seiner Mutter gehalten. Malachi und Roman: So heissen die zwei Wonneproppen – das geht aus Grahams Kommentar zum Foto hervor.

«Meine Jungs sind die besten Lehrer und die grössten Erinnerungen, dass ich schwierige Dinge tun kann», erklärt Graham dort weiter. Es sei zuletzt nicht einfach gewesen, aber das sei es wert. Anfang Januar hatte die 34-Jährige ihre Zwillingssöhne zur Welt gebracht, später als ursprünglich geplant.

Ashley Graham plante Auszeit, «um zu heilen»

«Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich drei Kinder habe.» Auch ihr Ehemann, Justin Ervin, meldete sich in einem Kommentar und erklärte, dass er stolzer auf seine Frau sei, als Worte es ausdrücken könnten.

«Justin und ich teilen freudig mit, dass unsere Jungs auf der Welt sind. Sie wurden heute Morgen zu Hause zur Welt gebracht und sind glücklich und gesund», erklärte das Model Anfang Januar in einer Story bei Instagram. Sie werde sich nun erst einmal eine Auszeit nehmen, «um zu heilen und um eine Verbindung mit meinem Ehemann und den drei Jungs herzustellen».

Zusammen mit Ervin hat Graham einen weiteren Sohn. Isaac Menelik Giovanni Ervin erblickte im Januar 2020 das Licht der Welt. Das Model und der Filmemacher sind seit 2010 verheiratet.

