ZDF bestätigt: Thomas Gottschalk kehrt für «Wetten, dass..?» zurück

Ob er dann erneut Unterstützung von Michelle Hunziker erhält? Dazu hat sich der öffentlich-rechtliche Sender bisher nicht geäussert. Details zur Rückkehr der Kultsendung sind bisher rar gesät. Auch an welchem Standort die Aufzeichnung des Live-Events stattfinden wird, ist noch nicht bekannt. Klar ist nur: Thomas Gottschalk, der in der Vergangenheit dem ZDF ein Angebot gemacht hatte, einmalig pro Jahr eine «Wetten, dass..?»-Ausgabe zu moderieren, bekommt nun seinen Wunsch erfüllt. Zu gross war der Erfolg der Show offenbar, um dem 71-Jährigen die Rückkehr auf seinen angestammten Platz auf der Couch zu verwehren.

Wann genau die «Wetten, dass..?»-Folge 2022 zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt. In der Mitteilung des Senders heisst es: «Im Herbst 2022 wird es dann wieder heissen: 'Top, die Wette gilt!'.» Womöglich wird Gottschalk also wieder Richtung Ende des Jahres für ein grosses TV-Event beim ZDF auf der Bühne stehen.

Jetzt steht es fest: Thomas Gottschalk macht es erneut! ZDF -Unterhaltungschef Oliver Heidemann hat das am Montagmorgen in einer Pressemitteilung verkündet. Darin heisst es: «Die Resonanz des TV-Publikums war überwältigend. Gemeinsam mit Thomas Gottschalk haben wir uns dazu entschlossen, die Geschichte von 'Wetten, dass..?' weiterzuschreiben.»

Der grosse Streaming-Vergleich: Das bieten Netflix, Disney und Co.

Die Streamingdienste investieren so viel Geld in neue Inhalte wie nie zuvor. Das dürfte nur für die wenigsten aufgehen. Mit diesen neuen Inhalten dürfen Schweizer Kundinnen und Kunden rechnen.

107 Milliarden Franken sind viel Geld. Coop und Migros zusammen brauchen fast zwei Jahre, um so viel Umsatz erzielen. Der Bund könnte sich mit dieser Summe 16 Monate lang finanzieren oder fünfmal die Neat bauen. In den USA wollen nun alleine die acht grössten Medienfirmen wie Disney, Comcast oder Amazon so viel in nur einem Jahr in Filme, Serien und TV-Shows investieren. Das berichtete die «Financial Times» (FT).