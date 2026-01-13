People-News

Anna-Maria Ferchichi und Bushido sind wieder ein Paar

Anna-Maria Ferchichi und Rapper Bushido haben wieder zueinandergefunden. Nach einer Trennung auf Zeit sind sich die beiden wieder sicher miteinander.

Mitte November 2025 hatten Anna-Maria Ferchichi und Rapper Bushido, bürgerlich Anis Ferchichi, öffentlich gemacht, dass sie getrennt leben – zu diesem Zeitpunkt bereits seit einem halben Jahr. Nun bestätigt das Paar, dass es wieder zueinandergefunden hat. Anna-Maria Ferchichi erklärt in einem «Bild»-Interview: «Ja, Anis und ich sind wieder ein Paar.»

Anna-Maria Ferchichi und Bushido: Sie sind seit 2012 verheiratet und leben seit 2022 mit ihrer Familie in Dubai. Bild: dpa

Die Trennung sei notwendig gewesen, sagt sie rückblickend. Seit Juni hätten sie räumlich getrennt gewohnt. Nicht aus Trotz, sondern um zur Ruhe zu kommen. In dieser Zeit sei der Kontakt jedoch nie abgebrochen. Sie hätten sich täglich gesehen, vor allem wegen der Kinder. Doch auch für ihre Beziehung habe dieser regelmässige Austausch eine wichtige Rolle gespielt. «Wir haben offen über unsere Probleme geredet», so Anna-Maria Ferchichi.