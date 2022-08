People-News

Jetzt macht sich sogar die Deutsche Bahn über Wendler lustig

Gerüchte um Michael Wendlers Wohnsitz in Südflorida haben auch die Deutsche Bahn auf den Plan gerufen. Doch der Ex-Schlagersänger weist alles von sich.

Bild: Imago/Revierfoto

Wie heisst es so schön? Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. So scheint es auch bei Michael Wendler zu sein. Denn nachdem am Mittwoch ein «Bild»-Bericht Spekulationen um seinen Wohnsitz in den USA anfachten, schaltet sich nun auch überraschend ein deutsches Staatsunternehmen ein.

Die Deutsche Bahn twittert auf ihrem Account «DB Cargo». Dieser Bereich der Bahn ist für den Güterverkehr verantwortlich. In dem Tweet wird eine Meldung des gestrigen Tages zitiert: «Michael Wendler und Laura Müller müssen Villa in Florida verlassen». Dazu heisst es: «Wir haben Erfahrung im Transport von Aluminium.»

Der Witz an der Sache? Michael Wendler gilt seit seinem DSDS-Aus und diversen verschwörungsideologischen Äusserungen als sogenannter «Aluhutträger». Auch, weil der 50-Jährige in dem sozialen Netzwerk Telegram immer wieder mit fragwürdigen Thesen und Pauschalkritik an deutscher Regierungspolitik auffällt.

«Keinesfalls ist es richtig, dass der Vermieter gekündigt hat»

Doch Michael Wendler dementiert auf Anfrage von t-online die Darstellung in der Boulevardpresse der letzten Tage. Zwar sei es richtig, dass er das Mietshaus in Südflorida – 230 Quadratmeter, vier Schlaf- und drei Badezimmer – verlassen habe. Und das war es dann auch schon, was seiner Ansicht nach stimme.

«Ich kann bestätigen, dass ich das Mietverhältnis nicht verlängert habe. Keinesfalls ist es richtig, dass der Vermieter gekündigt hat. Der Vermieter hat sogar eine Verlängerung des Mietvertrages gewollt», erklärt Wendler t-online. Wann und wohin er umziehen wird, lässt er vorerst offen. Aktuell hält er sich mit Laura Müller aber ohnehin nicht in Florida sondern in New York auf.

(t-online,sow)