Leben

People-News

George Clooney wird 60: «Ich mag es nicht, mich alt werden zu sehen»



People-News

George Clooney ist 60: «Ich mag es nicht, mich alt werden zu sehen»

Er war gleich zweimal der «Sexiest Man Alive» und galt lange als Hollywoods begehrtester Junggeselle. Nun feierte George Clooney seinen 60. Geburtstag und verrät, wie er mit dem Altern vor der Kamera zurechtkommt.

Jennifer Doemkes / t-online

Bild: sda

Ein Artikel von

Die Rolle des jungen Kinderarztes Dr. Ross in der Kultserie «Emergency Room» machte George Clooney Mitte der Neunzigerjahre zum Star – und zum Sexsymbol einer ganzen Generation. Auch als graumelierter Gangsterboss in «Ocean's Eleven» liess er die Herzen höherschlagen und selbst mit Rauschebart im Netflix-Hit «The Midnight Sky» hat der Amerikaner rund 30 Jahre später nichts von seinem Charme verloren.

Hier sehen Sie, wie sich George Clooney im Laufe der Jahre verändert hat.

Es scheint, als könne ihm das Alter nichts anhaben, doch auch an einem George Clooney nagt der Zahn der Zeit, wie er im Interview mit t-online zugibt. «Ich mag es ganz und gar nicht, mich selbst auf der Leinwand alt werden zu sehen. Aber es gibt nun mal nichts, was ich dagegen tun kann», stellt der Schauspieler anlässlich seines 60. Geburtstags klar und scherzt: «Wenn ich so alt sein könnte wie in 'Out of Sight' oder 'Batman und Robin', würde ich es nehmen.»

«Zwei Möglichkeiten, als Hollywoodstar zu altern»

Er habe sich mittlerweile aber gut damit arrangiert, die Zeit nicht zurückdrehen zu können, betont er. «Die eine Sache, über die ich mir sehr im Klaren bin, ist, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt, als Hollywoodstar zu altern: Man kann versuchen, es zu verstecken, sich die Haare färben und ein Facelift machen lassen und all dieses Zeug. Oder man kann es einfach akzeptieren und nicht versuchen, sich in Rollen zu zwängen, in die man nicht mehr passt», so George Clooney.

Deshalb sei er in den letzten Jahren auch immer seltener auf der Leinwand zu sehen gewesen, legte vor dem im Dezember erschienenen «The Midnight Sky» sogar eine rund vierjährige Schauspielpause ein. Sich in den Ruhestand zu verabschieden, kommt für den 60-Jährigen aber noch nicht infrage. Er wechselte als Regisseur und Produzent nur lieber hinter die Kamera, denn da könne man auch «in Würde altern», lacht Clooney.

Seinen runden Geburtstag am 6. Mai zelebriert der Hollywoodstar im Kreise seiner Familie. Denn aus dem einstigen Frauenheld, dem lange der Ruf des ewigen Junggesellen anhaftete, ist ein treusorgender Ehemann und Vater geworden.

Seit 2013 ist Clooney mit der Menschenrechtsanwältin Amal Alamuddin liiert, ein Jahr später gaben sich die beiden in Italien das Jawort. Im Juni 2017 krönten die Zwillinge Alexander und Ella die Liebe des Paares. Das späte Familienglück sei für ihn «das beste, was das Alter mit sich gebracht hat», so der Schauspieler.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Clooney und Alamuddin 1 / 4 Clooney und Alamuddin quelle: ap pa / yui mok So ausgelassen feierten US-amerikanische Promis Silvester Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter