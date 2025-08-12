Diese 10 neuen Promi-Paare machen das Sommerloch zum Summer of Love

Pamela Anderson und Liam Neeson sind nicht die einzigen, die uns mit ihrem Glück beglücken.

Wir haben das Wunder von Pamela Anderson und Liam Neeson bereits im grossen Stil besungen. Und sie sind noch immer die schönste Geschichte dieses Sommers. Doch in ihrem Schatten haben sich auch noch ein paar andere nicht ganz öffentlichkeitsscheue Pflänzchen der Liebe aufgerichtet. Doch handelt es sich dabei um Dichtung oder Wahrheit? Hier sind die Antworten.

Julia Klöckner & Jörg Pilawa

Wer ist sie?

Präsidentin des Deutschen Bundestages, CDU-Mitglied, Hundebesitzerin, Querflötistin, ehemalige Weinkönigin. Alter: 52.



Wer ist er?

Vielseitiger deutscher TV-Moderator mit vielseitigen wohltätigen Engagements. Alter: 59.

Ist es Liebe oder ein Gerücht?

Es ist DIE neue deutsche Liebe. Vor sechs Wochen habe es zwischen Jörg und Julia gefunkt, ist in den deutschen Medien zu erfahren, jetzt haben die beiden auf Druck eben dieser Medien ihre Beziehung bestätigt. Die beiden Sehrgutverdiener (gemeinsames Jahreseinkommen ca. 750'000 Euro) sind seit wenigen Jahren geschieden. Zusammengebracht worden sind sie von gemeinsamen Freunden.

Ana de Armas & Tom Cruise

Wer ist sie?

Die Frage muss anders lauten: Wer kennt die kubanisch-spanische Schauspielerin und Ex von Ben Affleck nicht? Aus «No Time to Die», «Knives out», «Blonde», «Ballerina»? Sie kann alles, Komödie, Tragödie, Action, ganz egal, und Tom Cruise war schon immer ihr Idol. Alter: 37.

Wer ist er?

Tom Cruise. Alter: 63.



Ist es Liebe oder ein Gerücht?

Gerüchteweise Liebe? Gerade jetzt beginnen die beiden an den Dreharbeiten zum gemeinsamen Film «Deeper», und man weiss ja, wie das ist bei Cruise, wieder und wieder verliebt er sich in seine Filmpartnerinnen, das gehört wohl zu seinem berühmten authentischen Einsatz. Zudem werden die beiden seit Wochen auf Yachten turtelnd und Händchen haltend gesehen und niiiiichts wird dementiert.

Katy Perry & Justin Trudeau

Wer ist sie?

Die eine von Jeff Bezos' Raketenladies. Die Ex von Orlando Bloom und Russell Brand. Es liegen Monate voller Pech, Spott und schlechter News aus der Vergangenheit hinter der amerikanischen Sängerin. Alter: 40.



Wer ist er?

Der ehemalige kanadische Premierminister. Alter: 53.

Ist es Liebe oder ein Gerücht?

Man weiss es nicht! Ein Anfang? Er ist jedenfalls ihr grösster Fan und wird an ihren Konzerten in der ersten Reihe gesehen. Und sie hatten neulich ein intimes Dinner. Und sonst? Man weiss es wirklich nicht.



Gracie Abrams & Paul Mescal

Wer ist sie?

Ein amerikanisches Nepo-Baby, nämlich die Tochter von Filmproduzent und Drehbuchautor J.J. Abrams. Ansonsten eine überaus erfolgreiche Sängerin. Alter: 25.

Wer ist er?

Der wohl beste, interessanteste und attraktivste irische Schauspieler der Gegenwart – neben Cillian Murphy, Barry Keoghan und Liam Neeson natürlich. Alter: 29.

Ist es Liebe oder ein Gerücht?

Love, love, love. Ewig lange machten sie ein Geheimnis daraus, ungefähr ein ganzes halbes Jahr, doch mit dem Frühling 2025 wurden die Zeichen öffentlich aufblühender Zuneigungsbekundungen mehr, im Mai «unterstützte» sie ihn an den Filmfestspielen von Cannes, im Juni war er am Glastonbury Festival an ihrer Seite, die Bilder sprechen glückliche Bände. Und der mögliche zukünftige Schwiegervater ist natürlich auch nicht zu verachten.

Wie einst die echten Hipies: Paul und Gracie. bild: instagram

Billie Eilish & Nat Wolff

Wer ist sie?

Die beste Billie der Welt, die Stimme fies und traurig implodierter Träume, zweifache Film-Song-Oscar-Gewinnerin, ein Phänomen. Alter: 23.

Wer ist er?

Sänger und Schauspieler, 2024 mit ihr auf Tour. Alter: 30.

Ist es Liebe oder ein Gerücht?

Liebe, actually. Oder jedenfalls eine innige Sommeraffäre in Italien, Knutschorgien auf einem Hotelbalkon in Venedig, romantische Vaporettofahrten, ihr Haar vom Wind zerzaust, beide in schwarz-grauen T-Shirts von Bands, deren Musik weniger bedeutet als jene von Eilish.



Beatrice Egli & Florian Silbereisen

Wer ist sie?

Seit Paola die erfolgreichste (auch international) Schweizer Schlagersängerin. Alter: 37.

Wer ist er?

Der Ex von Helene Fischer. Immernoch-Träger des grössten Helene-Fischer-Tattoos. Und deutscher Schlagersänger. Alter: 44.



Ist es Liebe oder ein Gerücht?

Auch wenn eine deutsche Boulevard-Zeitschrift bereits «ein Baby der Liebe» in Eglis Bauch hinein fantasiert hat, ist und bleibt dies bis jetzt ein immer wieder dementiertes Gerücht. So hartnäckig dementiert allerdings, dass man sich so seine Gedanken macht.

Monica Barbaro & Andrew Garfield

Wer ist sie?

Eine amerikanische Schauspielerin, die auch noch ganz fantastisch singen kann. Zu sehen und hören war sie als Joan Baez im Dylan-Biopic «A Complete Unknown». Alter: 35.

Wer ist er?

Der Ex von Emma Stone und Rita Ora und vielen anderen. Britischer Schauspieler. Alter: 41.

Ist es Liebe oder ein Gerücht?

Es ist Liebe. Die beiden daten sich seit Anfang Jahr sogenannt «quietly», also unter Ausschluss der verkommenen Öffentlichkeit. Doch im Juli fühlten sie sich endlich so gefestigt miteinander, dass sie gemeinsam Wimbledon besuchten (siehe Bild). Jetzt weiss die Welt Bescheid.

Elsie Hewitt & Pete Davidson

Wer ist sie?

Britisches («Playboy»-)Model und Schauspielerin, über die nicht allzu viel bekannt ist. Alter: 29.



Wer ist er?

Amerikanischer Playboy, Schauspieler und Comedian, Ex von Ariana Grande, Kate Beckinsale, Margaret Qualley, Kaia Gerber, Phoebe Dynevor, Kim Kardashian, Emily Ratajkowski und vielen mehr. Alter: 31.



Ist es Liebe oder ein Gerücht?

Es ist Liebe. Und zwar so sehr, dass die beiden gerade ein Kind erwarten. Erstaunlicherweise ist es nicht nur für Hewitt, sondern auch für Davidson das erste. Da der künftige Vater ein komplett chaotisches Liebesleben führt, haben die meisten Menschen überhaupt erst Mitte Juli durch Hewitts Ultraschallbild auf Instagram und ihren Kommentar «Jetzt wissen alle, dass wir Sex hatten» von der Beziehung der beiden erfahren.



Liz Hurley & Billy Ray Cyrus

Wer ist sie?

Die Ex von Hugh Grant. Nein, das auch, aber vor allem eine britische Schauspielerin und Filmproduzentin. Die 1994 auf einen Schlag weltberühmt wurde, weil sie zur Premiere von Hugh Grants Film «For Weddings and a Funeral», ein knappes, nur durch riesige Sicherheitsnadeln zusammengehaltenes Kleid von Versace trug. Alter: 60.

Wer ist er?

Der Vater von Miley Cyrus. Und selbst ein amerikanischer Country-Star. Alter: 63.



Ist es Liebe oder ein Gerücht?

Liebe. Kennen gelernt haben sie sich schon 2022, aber da handelte es sich beim Dreh zu einer Weihnachtskomödie bloss um eine Arbeitsbeziehung. Seit diesem Frühling sind sie zusammen, Liz trägt jetzt gerne Karohemden, und Billy Ray hat am 1. August bekannt gegeben, dass er an einem neuen Album arbeiten und dass es in allen Songs nur um Liz gehen werde.



Sofia Vergara & Tom Brady

Wer ist sie?

Die Kolumbianerin («Modern Family») gehört zu den reichsten TV-Schauspielerinnen. Erst im Mai hat sie bekannt gegeben, nur noch Männer zu daten, deren Vermögen nicht kleiner sei als ihre 150 Millionen Dollar. Alter: 53.

Wer ist er?

Geschätzte 300 Millionen schwer. Der Ex von Gisèle Bündchen war American-Football-Spieler und ist heute erfolgreicher Geschäftsmann. Alter: 48.

Ist es Liebe oder ein Gerücht?

Hmmmmm, unklar! Er will sie unbedingt. Direkt nach seinem Auftritt auf der Hochzeit von Jeff Bezos in Venedig wurde Brady auf einen Yacht-Trip nach Rom eingeladen, zusammen mit Vergara, Martha Stewart, Naomi Campbell, Kendall Jenner, Kate Hudson, Colman Domingo und vielen anderen. Er soll sich da ganz unverfroren an Vergara herangemacht haben. Und im Anschluss hätten sie sich auf Ibiza gemeinsam die Zeit vertrieben. Das würde dann ein schönes gemeinsames Vermögen von 450 Millionen Dollar ergeben.



