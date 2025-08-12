Diese 10 neuen Promi-Paare machen das Sommerloch zum Summer of Love

recht sonnig33°
Wir haben das Wunder von Pamela Anderson und Liam Neeson bereits im grossen Stil besungen. Und sie sind noch immer die schönste Geschichte dieses Sommers. Doch in ihrem Schatten haben sich auch noch ein paar andere nicht ganz öffentlichkeitsscheue Pflänzchen der Liebe aufgerichtet. Doch handelt es sich dabei um Dichtung oder Wahrheit? Hier sind die Antworten.

Das wissen wir über die Romanze von Pamela Anderson und Liam Neeson (es ist cute)
Inhaltsverzeichnis
Julia Klöckner & Jörg PilawaAna de Armas & Tom CruiseKaty Perry & Justin TrudeauGracie Abrams & Paul MescalBillie Eilish & Nat WolffBeatrice Egli & Florian SilbereisenMonica Barbaro & Andrew GarfieldElsie Hewitt & Pete DavidsonLiz Hurley & Billy Ray CyrusSofia Vergara & Tom Brady

Julia Klöckner & Jörg Pilawa

Wer ist sie?
Präsidentin des Deutschen Bundestages, CDU-Mitglied, Hundebesitzerin, Querflötistin, ehemalige Weinkönigin. Alter: 52.

Wer ist er?
Vielseitiger deutscher TV-Moderator mit vielseitigen wohltätigen Engagements. Alter: 59.

Ist es Liebe oder ein Gerücht?
Es ist DIE neue deutsche Liebe. Vor sechs Wochen habe es zwischen Jörg und Julia gefunkt, ist in den deutschen Medien zu erfahren, jetzt haben die beiden auf Druck eben dieser Medien ihre Beziehung bestätigt. Die beiden Sehrgutverdiener (gemeinsames Jahreseinkommen ca. 750'000 Euro) sind seit wenigen Jahren geschieden. Zusammengebracht worden sind sie von gemeinsamen Freunden.

archiv-abb - Die Bundestagspraesidentin und der Fernsehmoderator Julia Kloeckner, 52, und J
Julia Klöckner.Bild: www.imago-images.de
J
Jörg Pilawa.Bild: www.imago-images.de

Ana de Armas & Tom Cruise

Wer ist sie?
Die Frage muss anders lauten: Wer kennt die kubanisch-spanische Schauspielerin und Ex von Ben Affleck nicht? Aus «No Time to Die», «Knives out», «Blonde», «Ballerina»? Sie kann alles, Komödie, Tragödie, Action, ganz egal, und Tom Cruise war schon immer ihr Idol. Alter: 37.

Wer ist er?
Tom Cruise. Alter: 63.

Ist es Liebe oder ein Gerücht?
Gerüchteweise Liebe? Gerade jetzt beginnen die beiden an den Dreharbeiten zum gemeinsamen Film «Deeper», und man weiss ja, wie das ist bei Cruise, wieder und wieder verliebt er sich in seine Filmpartnerinnen, das gehört wohl zu seinem berühmten authentischen Einsatz. Zudem werden die beiden seit Wochen auf Yachten turtelnd und Händchen haltend gesehen und niiiiichts wird dementiert.

Ana de Armas arrives at the premiere of &quot;Ballerina&quot; on Tuesday, June 3, 2025, at TCL Chinese Theatre in Los Angeles. (AP Photo/Chris Pizzello) Ana de Armas
Ana de Armas.Bild: keystone
Tom Cruise attends the &quot;Mission: Impossible - The Final Reckoning&quot; premiere at Lincoln Center on Sunday, May 18, 2025, in New York. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) Tom Cruise
Tom Cruise.Bild: keystone

Katy Perry & Justin Trudeau

Wer ist sie?
Die eine von Jeff Bezos' Raketenladies. Die Ex von Orlando Bloom und Russell Brand. Es liegen Monate voller Pech, Spott und schlechter News aus der Vergangenheit hinter der amerikanischen Sängerin. Alter: 40.

Wer ist er?
Der ehemalige kanadische Premierminister. Alter: 53.

Ist es Liebe oder ein Gerücht?
Man weiss es nicht! Ein Anfang? Er ist jedenfalls ihr grösster Fan und wird an ihren Konzerten in der ersten Reihe gesehen. Und sie hatten neulich ein intimes Dinner. Und sonst? Man weiss es wirklich nicht.

epa12032410 A handout photo made available by Blue Origin shows US singer Katy Perry after being aboard Blue Origin?s New Shepard NS-31 rocket on a short mission into orbit after taking off from Launc ...
Katy Perry.Bild: keystone
Prime Minister Justin Trudeau holds a news conference on imposed U.S. tariffs in Ottawa on Tuesday, March 4, 2025. (Adrian Wyld /The Canadian Press via AP) Canada US-Trump-Tariffs
Justin Trudeau.Bild: keystone

Gracie Abrams & Paul Mescal

Wer ist sie?
Ein amerikanisches Nepo-Baby, nämlich die Tochter von Filmproduzent und Drehbuchautor J.J. Abrams. Ansonsten eine überaus erfolgreiche Sängerin. Alter: 25.

Wer ist er?
Der wohl beste, interessanteste und attraktivste irische Schauspieler der Gegenwart – neben Cillian Murphy, Barry Keoghan und Liam Neeson natürlich. Alter: 29.

Ist es Liebe oder ein Gerücht?
Love, love, love. Ewig lange machten sie ein Geheimnis daraus, ungefähr ein ganzes halbes Jahr, doch mit dem Frühling 2025 wurden die Zeichen öffentlich aufblühender Zuneigungsbekundungen mehr, im Mai «unterstützte» sie ihn an den Filmfestspielen von Cannes, im Juni war er am Glastonbury Festival an ihrer Seite, die Bilder sprechen glückliche Bände. Und der mögliche zukünftige Schwiegervater ist natürlich auch nicht zu verachten.

Wie einst die echten Hipies: Paul und Gracie.
Wie einst die echten Hipies: Paul und Gracie.bild: instagram

Billie Eilish & Nat Wolff

Wer ist sie?
Die beste Billie der Welt, die Stimme fies und traurig implodierter Träume, zweifache Film-Song-Oscar-Gewinnerin, ein Phänomen. Alter: 23.

Wer ist er?
Sänger und Schauspieler, 2024 mit ihr auf Tour. Alter: 30.

Ist es Liebe oder ein Gerücht?
Liebe, actually. Oder jedenfalls eine innige Sommeraffäre in Italien, Knutschorgien auf einem Hotelbalkon in Venedig, romantische Vaporettofahrten, ihr Haar vom Wind zerzaust, beide in schwarz-grauen T-Shirts von Bands, deren Musik weniger bedeutet als jene von Eilish.

Billie Eilish, winner of the award for album of the year, poses in the press room during the iHeartRadio Music Awards, Monday, March 17, 2025, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (Photo by Jordan Str ...
Billie Eilish.Bild: keystone
16th Annual Thirst Gala 2025 American actor, singer-songwriter, and musician Nat Wolff arrives at the 16th Annual Thirst Gala 2025 held at the SLS Hotel, a Luxury Collection Hotel, Beverly Hills in Lo ...
Der nette Nat Wolff.Bild: www.imago-images.de

Beatrice Egli & Florian Silbereisen

Wer ist sie?
Seit Paola die erfolgreichste (auch international) Schweizer Schlagersängerin. Alter: 37.

Wer ist er?
Der Ex von Helene Fischer. Immernoch-Träger des grössten Helene-Fischer-Tattoos. Und deutscher Schlagersänger. Alter: 44.

Ist es Liebe oder ein Gerücht?
Auch wenn eine deutsche Boulevard-Zeitschrift bereits «ein Baby der Liebe» in Eglis Bauch hinein fantasiert hat, ist und bleibt dies bis jetzt ein immer wieder dementiertes Gerücht. So hartnäckig dementiert allerdings, dass man sich so seine Gedanken macht.

Kitzbuehel Schlagerboom Open Air, Florian Silbereisen Show, Beatrice Egli und Florian Silbereisen beim Liebes Duett,, Kitzbuehel, 01.07.2023, Schlagerboom Open Air, Florian Silbereisen Show, Beatrice ...
Romantik besingen und spielen können sie! Florian Silbereisen und Beatrice Egli.Bild: www.imago-images.de

Monica Barbaro & Andrew Garfield

Wer ist sie?
Eine amerikanische Schauspielerin, die auch noch ganz fantastisch singen kann. Zu sehen und hören war sie als Joan Baez im Dylan-Biopic «A Complete Unknown». Alter: 35.

Wer ist er?
Der Ex von Emma Stone und Rita Ora und vielen anderen. Britischer Schauspieler. Alter: 41.

Ist es Liebe oder ein Gerücht?
Es ist Liebe. Die beiden daten sich seit Anfang Jahr sogenannt «quietly», also unter Ausschluss der verkommenen Öffentlichkeit. Doch im Juli fühlten sie sich endlich so gefestigt miteinander, dass sie gemeinsam Wimbledon besuchten (siehe Bild). Jetzt weiss die Welt Bescheid.

. 06/07/2025. London, United Kingdom. Monica Barbaro and Andrew Garfield in the crowd on Centre Court on day seven of the Wimbledon Tennis Championships in London. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY ...
Wimbledon steht ihnen gut: Monica Barbaro und Andrew Garfield.Bild: www.imago-images.de

Elsie Hewitt & Pete Davidson

Wer ist sie?
Britisches («Playboy»-)Model und Schauspielerin, über die nicht allzu viel bekannt ist. Alter: 29.

Wer ist er?
Amerikanischer Playboy, Schauspieler und Comedian, Ex von Ariana Grande, Kate Beckinsale, Margaret Qualley, Kaia Gerber, Phoebe Dynevor, Kim Kardashian, Emily Ratajkowski und vielen mehr. Alter: 31.

Ist es Liebe oder ein Gerücht?
Es ist Liebe. Und zwar so sehr, dass die beiden gerade ein Kind erwarten. Erstaunlicherweise ist es nicht nur für Hewitt, sondern auch für Davidson das erste. Da der künftige Vater ein komplett chaotisches Liebesleben führt, haben die meisten Menschen überhaupt erst Mitte Juli durch Hewitts Ultraschallbild auf Instagram und ihren Kommentar «Jetzt wissen alle, dass wir Sex hatten» von der Beziehung der beiden erfahren.

Los Angeles world premiere of Amazon MGM Studios The Pickup Featuring: Elsie Hewitt, Pete Davidson Where: Los Angeles, California, United States When: 27 Jul 2025 Credit: Faye s Vision/Cover Images ED ...
Pete Davidson hat schon viele Frauen geküsst, mit Elsie Hewitt wird er hoffentlich etwas stabiler.Bild: www.imago-images.de

Liz Hurley & Billy Ray Cyrus

Wer ist sie?
Die Ex von Hugh Grant. Nein, das auch, aber vor allem eine britische Schauspielerin und Filmproduzentin. Die 1994 auf einen Schlag weltberühmt wurde, weil sie zur Premiere von Hugh Grants Film «For Weddings and a Funeral», ein knappes, nur durch riesige Sicherheitsnadeln zusammengehaltenes Kleid von Versace trug. Alter: 60.

Wer ist er?
Der Vater von Miley Cyrus. Und selbst ein amerikanischer Country-Star. Alter: 63.

Ist es Liebe oder ein Gerücht?
Liebe. Kennen gelernt haben sie sich schon 2022, aber da handelte es sich beim Dreh zu einer Weihnachtskomödie bloss um eine Arbeitsbeziehung. Seit diesem Frühling sind sie zusammen, Liz trägt jetzt gerne Karohemden, und Billy Ray hat am 1. August bekannt gegeben, dass er an einem neuen Album arbeiten und dass es in allen Songs nur um Liz gehen werde.

May 24, 2025, Rome, Italy: Billy Ray Cyrus l and Elizabeth Hurley r leave the Red Horizons exhibition by Valentino Foundation at Piazza Mignanelli. Rome Italy - ZUMAs197 20250524_aaa_s197_272 Copyrigh ...
Zwei mit langen Haaren: Billy Ray Cyrus und Elizabeth Hurley.Bild: www.imago-images.de

Sofia Vergara & Tom Brady

Wer ist sie?
Die Kolumbianerin («Modern Family») gehört zu den reichsten TV-Schauspielerinnen. Erst im Mai hat sie bekannt gegeben, nur noch Männer zu daten, deren Vermögen nicht kleiner sei als ihre 150 Millionen Dollar. Alter: 53.

Wer ist er?
Geschätzte 300 Millionen schwer. Der Ex von Gisèle Bündchen war American-Football-Spieler und ist heute erfolgreicher Geschäftsmann. Alter: 48.

Ist es Liebe oder ein Gerücht?
Hmmmmm, unklar! Er will sie unbedingt. Direkt nach seinem Auftritt auf der Hochzeit von Jeff Bezos in Venedig wurde Brady auf einen Yacht-Trip nach Rom eingeladen, zusammen mit Vergara, Martha Stewart, Naomi Campbell, Kendall Jenner, Kate Hudson, Colman Domingo und vielen anderen. Er soll sich da ganz unverfroren an Vergara herangemacht haben. Und im Anschluss hätten sie sich auf Ibiza gemeinsam die Zeit vertrieben. Das würde dann ein schönes gemeinsames Vermögen von 450 Millionen Dollar ergeben.

Sofia Vergara arrives at the 76th Primetime Emmy Awards on Sunday, Sept. 15, 2024, at the Peacock Theater in Los Angeles. (AP Photo/Jae C. Hong) Sofia Vergara
Bild: keystone
Former NFL quarterback Tom Brady waits in the pit area before the start of the Indianapolis 500 auto race at Indianapolis Motor Speedway in Indianapolis, Sunday, May 25, 2025. (AP Photo/AJ Mast) IndyC ...
Bild: keystone
