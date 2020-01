Leben

Wonach riecht die Kerze? Nach Gwyneth Paltrows Vagina



Wonach riecht die Kerze? Nach einer Vagina! Wessen Vagina? Gwyneth Paltrows!

Die Nachricht über Gwyneth Paltrows Vagina-Kerze war neulich der meistgelesene Artikel im ganzen «Guardian». Kein Trump, kein Irgendwer, kein Irgendwas interessierte so sehr wie die fucking Kerze. Welt, wirklich? Aber auch wir konnten uns dem Reiz des Dings nicht entziehen. Es ist unmöglich.

Eine Frau – also Gwyneth Paltrow – riecht an einer Kerze und ruft: «Das riecht ja wie meine Vagina!» Und weil sie gerade sehr gut drauf ist, lässt sie das auch gleich auf die Kerzenverpackung drucken: «This Smells Like My Vagina».

Was Nirvana konnte – «Smells Like Teen Spirit» –, kann unsere Gwyneth knackiger.

Unsere Gwyneth – immer für einen Spass gut Bild: AP/AP

Sie setzt die Kerze mit dem Fantasiepreis von 75 Dollar auf ihre Edel-Lifestyle-Verkausplattform goop.com und was passiert? Sofortiger Ausverkauf des Teils! Offenbar hatte die Welt seit Jahren auf die Chance gewartet, Gwyneths geheimste Düfte zu inhalieren.

Spätestens hier denken wieder Hunderte von euch: «Sack Reis in China! WTF, watson?!?! Sad, mad world!» Und so weiter. Aber wir sind noch nicht am Ende!

Mehr als nur eine Candle in the Wind! bild: goop.com

Gwyneth Paltrow, die sich ja – gerade mit goop, einem Unternehmen, das sie steinreich macht, auch wenn man es fast nicht glauben kann – gern zu einem Crazy-Child stilisiert, das von einen Regenbogen und ein Einhorn und nicht von Menschen gezeugt wurde, ist ja die grosse Weltpriesterin des Vaginatums. Sie propagierte schon:

Einen heizbaren Dildo aus 24-Karat Gold für 15'000 Dollar.

Sogenannte «Yoni Eier» aus Jade, die – einmal in der Frau drin – sämtliche Hormon-, Menstruations- und Blasenbeschwerden beheben sollen.

Vaginale Dampfreinigung.

Sogenannter «Sexstaub». Also sowas wie Feenstaub bloss ohne Feen? Keine Ahnung.

«Du hast soeben ein Ei gelegt.» bild: goop.com

Und jetzt also die Kerze. Die selbstverständlich nicht allzu menschlich riecht, sondern eben so, wie wenn ein Einhorn und ein Regenbogen Liebe machen: «Geranium, zitronige Bergamotte, Zedernholz, Damastrose und Ambrettesamen.» Also ungefähr nach allem, was auch in einem ziemlich normalen Parfum drin vorkommt. Es klingt im Zusammenspiel mit dem Produktenamen bloss sagenhaft kinky. Weil Worte mehr als tausend Düfte sagen ...

(sme)

So würde Online-Shopping im «Real Life» aussehen Video: watson/andrea küng, jodok meier, emily engkent, linda beciri

