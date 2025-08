Bei Hochzeiten gibt es einige Gäste, die im Gedächtnis bleiben. Bild: Shutterstock

Es ist Hochzeits-Saison! Auf diese Typen musst du dich gefasst machen

Der Sommer ist die Hauptsaison für Hochzeiten. Neben dem Brautpaar stechen auch gewisse Gäste immer wieder hervor – negativ sowie positiv. Wir haben die verschiedenen Hochzeitstypen aufgelistet.

Kendra Kotas

Hochzeiten können schön, aber auch anstrengend sein. Nach einem ganzen Tag voller kitschig schöner Reden, holprigen Tänzen, Smalltalk und gaaanz viel Liebe liegt am Abend nicht nur das Brautpaar platt im Bett.

Geprägt wird der «schönste Tag des Lebens» aber nicht nur durch die monatelange Planung und die Ausgabe eines kleinen Vermögens, sondern auch durch die Hochzeitsgäste. Wir haben einige dieser Typen, die du vielleicht selbst schon angetroffen (oder verkörpert) hast, aufgelistet. Natürlich mit einem Augenzwinkern😉.

Die Trauzeugin

Die Trauzeugin hat es nicht leicht. Bild: www.imago-images.de

Sie ist die beste Freundin der Braut und ein einziges Nervenbündel, denn neben dem Brautpaar ist sie die gestressteste Person auf der Hochzeit. Erkennen kann man sie auch an ihrem roten Gesicht, dem etwas irren Blick und den durchs Herumrennen zerzausten Haaren. Sie hat alles bis ins kleinste Detail geplant und WEHE, es läuft nicht genau so ab wie auf dem minutiös ausgeklügelten Ablaufplan, den alle Angestellten sowie die Brautjungfern zwei Monate vor der Hochzeit erhalten haben.

Der Ewig-Single

Der Ewig-Single muss dauernd nervige Fragen zum Beziehungsstatus ertragen. Bild: www.imago-images.de

Sie kommt an jede Hochzeit alleine und ist die letzte ihres Freundeskreises, die noch nicht in festen Händen ist. Auf nervige Fragen zum Beziehungsstatus antwortet sie geübt, dass sie keinen Mann brauche. Während der Zeremonie heult sie sich die Augen aus, es ist ja soooo romantisch. Beim Anblick all der Pärchen schielt sie schnell auf ihr Tinderprofil. Vielleicht gibt es ja doch einen anderen Single auf dem Fest.

Der Nörgler

Er weiss alles besser. Bild: imago stock&people

Er war schon auf vielen Hochzeiten und weiss, wie es läuft. Seine eigene Hochzeit ist noch nicht lange her und diese kann sowieso nicht getoppt werden, denn sie war «legendär». Deswegen kommentiert er ungefragt auch jedes kleine Detail, sei es die seiner Meinung nach geschmacklose Blumendeko, die ungemütliche Location oder das Buffet, das unter seiner Würde ist. Das Gängemenü auf seiner Hochzeit mit medium gegartem Bio-Filet vom Weiderind und Zucchinischaum hatte nämlich viel mehr Klasse. Dem Brautpaar gratuliert er trotzdem höflich und lobt dabei die tolle Boho-Dekoration.

Die Showstehlerin

Unausgesprochene Kleiderregeln wie kein Weiss oder Rot ignoriert sie wissentlich. Das Kleid ist kurz und der Ausschnitt tief, denn sie will schliesslich zeigen, was sie hat. Ihre pure Schönheit muss auch für die Ewigkeit festgehalten werden, weswegen sie auf praktisch jedem Foto mit drauf ist. Damit auch niemand verpasst, dass SIE der Main Character ist, hält sie auch schön alles für Instagram fest. Nach der Fotosession (und ein paar Gläsern zu viel) schwingt sie auf der Tanzfläche lasziv die Hüften und zeigt dem Brautvater, wie man zu «Low» von Flo Rida tanzt.

Der Angeber

Motto des Angebers: Je teurer, desto besser. Bild: www.imago-images.de

Er trägt den teuersten Anzug, kommt im Porsche oder einem ähnlichen Posergefährt angerauscht und erzählt jedem, der es hören oder auch nicht hören will, von seinen beruflichen Erfolgen, den Ferien auf den Malediven und seinem Krypto-Portfolio. Sein Hochzeitsgeschenk ist das teuerste von allen, wieso er es auch mit einem gönnerhaften Lächeln vor allen Augen dem Brautpaar übergibt. Dabei vergisst er aber nicht, die Rolex an seinem Handgelenk ganz «zufällig» ins Licht zu halten, es soll schliesslich jeder sehen, wie hart er arbeitet.

Nachdem er an der Bar grosszügigerweise eine Runde für alle schmeisst, rauscht er in seinem Sportwagen davon, denn am nächsten Tag hat er ein äusserst wichtiges Meeting.

Die Brautstrauss-Jägerin

Das Objekt der Begierde: der Brautstrauss. Bild: imago

Sie wartet schon Jahre auf ihren Antrag und kann die grosse Frage kaum abwarten, denn ihre Hochzeit hat sie schon im Alter von neun Jahren geplant. Damit es auch ihr Freund endlich versteht, versucht sie mit allen Mitteln, den Brautstrauss zu fangen. Mit dem Einsatz ihrer Ellbögen, Fingernägel und mit wildem Kampfgeschrei stösst sie ohne Rücksicht auf Verluste ihre Konkurrentinnen zur Seite und hechtet dem Brautstrauss entgegen. Wenn sie das gute Stück endlich in den Händen hält, streckt sie es wie eine Champions-League-Trophäe in die Höhe – und lässt es den ganzen Abend nicht mehr los.

Der Hungrige

Neben McDonald's sind natürliche Nahrungsquellen des Hungrigen auch Burger King oder ähnliche Etablissements. Bild: keystone

Er ist meistens am Buffet zu finden, denn er hat immer und überall Hunger. Schon vor dem Essen klönt er nach Nahrung und isst den anderen die ganzen Häppchen weg. Wenn das Buffet endlich eröffnet wird, stürzt der Hungrige zur Nahrungsquelle und nimmt gleich zwei Teller mit – sicher ist sicher. Nach der Hochzeit knurrt ihm immer noch der Magen, denn es gab ja viel zu wenig Essen. Deshalb gibt es nach der Feier erstmals einen Stopp beim Fastfoodladen seines Vertrauens.

Das Party-Animal

Wo die Bar ist, ist das Party-Animal nicht weit weg. Bild: Shutterstock

Es ist da, wo der DJ ist. Und der Alkohol. Denn es weiss, wie man richtig feiert. Auch die gediegensten Hochzeiten bringt das Party-Animal zum Überkochen und sorgt dafür, dass sogar Tante Trude das Tanzbein schwingt.

Je später der Abend, desto voller wird das Party-Animal, besonders, wenn es eine Open Bar gibt. Es kann also schon mal vorkommen, dass die konsumierten Mojitos, Margaritas und Tequila-Shots ihren Weg retour nach oben finden. Falls das Party-Animal also plötzlich wie vom Erdboden verschwunden ist, könnte es hinter den Büschen gefunden werden.