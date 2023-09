People-News

Konzertfilm von Taylor Swift kommt auch in Schweizer Kinos

Mehr «Leben»

Mit ihrer Tour hat Superstar Taylor Swift Rekorde gebrochen. Ein angekündigter Konzertfilm soll nun nicht nur in den USA, sondern weltweit - auch in der Schweiz - gezeigt werden, teilte die 33-Jährige am Dienstag auf ihrem Instagram-Account mit.

«Taylor Swift: The Eras Tour» läuft ab 13. Oktober in den Kinos. Die US-amerikanische Musikerin tourt seit März. Nächsten Sommer tritt sie an zwei Konzerten im Zürcher Letzigrund auf; beide sind längst ausverkauft.

«The Eras Tour» ist die sechste Konzerttour von Swift, sie spielt dabei aktuelle und alte Hits ihrer 17-jährigen Karriere. Die Show dauert über drei Stunden und hat eine Setlist von über 40 Songs.

Die US-Tournee hatte grosse wirtschaftliche Auswirkungen, die sich etwa in einer noch nie da gewesenen Nachfrage zeigten, wie der Anbieter «Ticketmaster» mitteilte. Berichten etwa des «Wall Street Journals» zufolge könnte Swifts Tour die erfolgreichste in der Geschichte der Popmusik werden. (sda/dpa)