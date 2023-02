Prinz Harry beschrieb in seinem Buch pikante Details und erzählte doch nicht alles. Bild: keystone

People-News

Prinz Harry: Britin packt Sex-Details aus – sie soll ihn entjungfert haben

Vera Siebnich / watson.de

Es war eines der grössten Skandal-Enthüllungen in Prinz Harrys Memoiren. Der Herzog von Sussex beschrieb in «Reserve» detailliert, wie er seine Jungfräulichkeit verloren hat. «Ein unrühmlicher Vorfall mit einer älteren Frau. Sie mochte Pferde, sehr sogar und behandelte mich in etwa wie einen jungen Hengst», berichtet Harry in seinem Buch. Und der jüngste Sohn von König Charles III. ging sogar noch weiter ins Detail: «Ein kurzer Ritt, nach dem sie mir auf den Hintern klatschte und mich zum Grasen schickte.»

Seitdem das Buch erschienen ist, gibt es immer wieder wilde Spekulationen über die Passage. Zuletzt hatte sich etwa Autor Rupert Everett zu Wort gemeldet und behauptet, er wisse, wie Harrys erstes Mal wirklich abgelaufen sei und dass es nichts mit den Darstellungen in «Reserve» zu tun gehabt habe. Doch neue Enthüllungen bestätigen nun nicht nur Harrys Version der Geschichte, sie liefern auch neue pikante Details.

Prinz Harrys erstes Mal: Frau meldet sich zu Wort

Denn in der «Dailymail» meldet sich nun eine Frau zu Wort, die es ganz genau wissen will. Sasha Walpole, eine Baggerfahrerin, behauptet, dass sie die Pferdenärrin gewesen sei, mit der Harry sein erstes Mal erlebte. In einem Video, das die Zeitung auf ihrer Website veröffentlichte, erklärt sie, dass sie nie öffentlich über den Vorfall gesprochen hätte, hätte Harry es nicht in seinem Buch erwähnt. «Ich habe das 21 Jahre lang geheim gehalten», sagt sie. Doch nun wolle sie ihre Geschichte in ihren eigenen Worten erzählen, fährt sie fort.

Harry und sie seien miteinander befreundet gewesen, sagt Walpole, die ihren ersten Job als Pferdepflegerin auf dem Anwesen Highgrove hatte. «Harry war einer der Jungs, er war lustig, er war ein Kumpel, wir hatten eine richtig gute Zeit zusammen. Wir sind viel zusammen rumgehangen. Er war lustige Gesellschaft, er war ein guter Freund», erklärt sie.

In seinem Buch schreibt Harry über sein erstes Mal. Bild: keystone

Ihren Schilderungen nach spielte sich das Ganze an ihrem 19. Geburtstag ab und Harry sei damals 16 Jahre alt gewesen und nicht 17, wie in «Spare» behauptet wird, berichtet die «Dailymail». Harry habe sie gefragt, ob sie zusammen rauchen gehen sollten und dann hätten sie sich hinaus auf das Feld geschlichen. Harry habe sie geküsst. «Es war leidenschaftlich, intensiv. Wir wussten es beide. Nach dem Kuss ging es ziemlich schnell auf den Boden.» Und dann enthüllt sie weitere Details.

«Es war anregend, weil wir es nicht hätten tun sollen. Für mich war er nicht 'Prinz Harry', für mich war es Harry, mein Freund und die Situation geriet ein bisschen ausser Kontrolle», fährt sie fort.

Prinz Harry: Erstes Mal war «nicht so rühmlich»

Walpole hat kein Problem damit, dass Harry den Vorfall in seinem Buch «unrühmlich» nennt. «Es war nicht so rühmlich», gibt sie selbst zu. «Wir waren betrunken und hatten Sex auf einem Feld, das konnte gar nicht so rühmlich sein.» Doch ein Detail über sein erstes Mal hat Harry in seinem Buch ausgespart. Walpole erklärt:

«Harry beschrieb in dem Buch, dass ich ihn auf den Hintern geschlagen hätte. Ich habe ihn auch ein bisschen gekniffen. Es war ein bisschen lustig. Er hatte einen sehr tollen Hintern, er war jung.»

Der Klaps auf den Hintern sei «in einem Pferdekontext» passiert, so Walpole weiter. «Seine Beschreibung ist genau. Der wirkliche Schock kam, als ich sah, wie wahr das war, was er geschrieben hatte.»

Harry habe auf sie nicht wie eine Jungfrau gewirkt, erklärt Walpole weiter. «Es war schnell, wild, aufregend. Wir waren beide betrunken. Es wäre nicht passiert, wenn wir es nicht gewesen wären.»

Viele wussten von Prinz Harrys erstem Mal bescheid

Durch Harrys Memoiren kam der Vorfall nun ans Licht. Walpole sagt, in ihrem Umfeld sei davon niemand überrascht gewesen. «Viele Leute wussten es. Die Leute wären mehr überrascht davon, dass ich nicht mehr mit Pferden arbeite», sagt sie im Video.

Einen Groll auf Harry hat sie wohl auch nicht. Sie wünsche ihm alles Gute, erklärt sie und ergänzt: «Wenn ich ihn auf der Strasse sehen würde, würde ich denken, dass wir etwas trinken gehen könnten. Wir waren damals wirklich gut befreundet.» Ihren Aussagen nach zu schliessen scheinen sie heute allerdings keinen Kontakt mehr zu haben. Harry selbst hat sich zur Identität der Frau bisher nicht weiter geäussert.