Liam Payne muss wegen Niereninfektion Tournee absagen

Der britische Musiker und ehemalige One Direction-Sänger Liam Payne (29, «Strip That Down») hat wegen einer Niereninfektion seine geplante Tournee durch Südamerika kurzfristig abgesagt.

Liam Payne kann vorerst nicht mehr auftreten. Bild: keystone

Mit einer «schweren Nierenentzündung» habe er eine Woche im Krankenhaus verbracht, schrieb Payne am Freitag (Ortszeit) auf Instagram. «Es ist etwas, das ich niemandem wünschen würde, und nach Anweisung der Ärzte muss ich mich jetzt ausruhen und erholen.» Sie arbeiteten daran, die Tour so schnell wie möglich nachzuholen. In einer Videobotschaft entschuldigte sich Payne bei seinen Fans für die Absage.

Die Tour sollte am 1. September in Peru beginnen und anschliessend durch Kolumbien, Chile, Brasilien, Argentinien und Mexiko führen.

Payne war als Mitglied der Boygroup One Direction («What Makes You Beautiful») zum Star geworden. Seit 2016 ist er wie seine ehemaligen Bandkollegen Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan und Zayn Malik, welcher die Gruppe schon ein Jahr davor verlassen hatte, als Solokünstler aktiv. (sda/dpa)