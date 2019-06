Leben

Heidi Klum auf Insta: Keine Kleider vor der Hochzeit



Heidi Klum trägt (keine) Kleider. Und unten ohne geht's auch, aber anders als ihr denkt

Ganz ehrlich: Wären wir nicht alle gern ein bisschen Heidi? So frei und total eins mit sich in Sachen Body Positivity? So oben ohne, nur mit einer Unterhose aus der neuen eigenen Kollektion, einer Zahnbürste und einem iPhone bekleidet? So wie in Heidis schönem Video? In dem ihre beiden guten Freunde Hans und Franz mal wieder fast ganz zu sehen sind?

Aber eigentlich haben wir dieses Video bloss gebracht, um euch endlich mal ein feines Gugelhupfrezept unterjubeln zu können. Ehrlich! Gepostet hat es nämlich ein gewisse jruben.writer unter Heidis Video.

«Für alle, die angesichts von ‹Hans› und ‹Franz› wieder Schnappatmung bekommen und ihre verstaubten moralischen Ansichten lautstark mit der Welt teilen müssen, ... einfach mal abschalten und einen Gugelhupf backen. Bitteschön!

250 g weiche Butter

350 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

5 Eier500 g Mehl

1 Päckchen Backpulver

100 ml Milch Fett für die Form



Den Backofen vorheizen. Die Backform fetten, kühl stellen. Butter, Zucker und Vanillezucker schaumig schlagen. Die Eier einzeln einrühren. Mehl mit Backpulver mischen und abwechselnd mit der Milch unterrühren. Den Teig in die Form füllen. Im Ofen bei 175° (Mitte, Umluft 160°) 1 Std. backen. Den Backofen in den ersten 40 Min. nicht öffnen, damit der Kuchen nicht zusammenfällt und speckig wird. Den Guglhupf in der Form auskühlen lassen, erst dann vorsichtig auf ein Kuchengitter stürzen.»​

Dankeschön!

Und weiter geht's mit Heidis nächstem Video, das ihre Fans in tiefe romantische Verwirrung stürzte:

«Here we go ✈️❤️», hat Heidi dazu geschrieben, und jetzt denken die Fans, das Flugzeug auf dem Weg zum Herz bedeute, dass sie bereits in der Maschine in Richtung Hochzeit sitze. Fans, echt! Herzchen posten wir doch alle immer zu jeder Tages- und Nachtzeit und überhaupt Gelegenheit.

Und nun zu etwas ganz anderem. Dieses mächtige Gemächt entdeckten wir eben in den Büroräumlichkeiten von watson. Unter dem Tisch des jungen, freundlichen – nennen wir ihn mal – Teo Tötentaler (Name der Redaktion bekannt). Wir haben es nun ans brutale Licht der Öffentlichkeit gezerrt, sorry, Teo, die Welt kennt nun dein Geheimnis.

Und jetzt: Klöten statt Klum bild: watson

Es handelt sich hierbei nämlich um Teos Stressbälle. Wenn ihn Stress überkommt, muss er sie kneten. Sie sind hart ... Sie sind ... Nee, genauer wollen wir das gar nicht wissen, auf jeden Fall machen sie Teo zu einem äusserst umgänglichen und friedlichen Zeitgenossen.

En detail bild: watson

So ganz objektiv betrachtet, sehen Teos Stresshoden ja einfach aus wie ein umgekehrtes Herz. Mit dem wir Heidi Klum an dieser Stelle alles Gute beim Countdown zum schönsten Tag ihres Lebens, den sie ja mit Tom bereits zum dritten Mal (wie beneidenswert ist das denn?!) erlebt.



Und Ende.

(sme)

