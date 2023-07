People-News

Fitness-Influencerin Pamela Reif schaltet einen Gang herunter

Janna Eiserbeck / watson.de

Mehr «Leben»

Influencerin und Fitness-Fan Pamela Reif scheint in einer Umbruchsphase zu stecken. Erst kürzlich verkündete sie, neue Fitnessvideos nicht mehr wöchentlich zu veröffentlichen. Stattdessen wird es die Workout-Videos künftig nur noch alle zwei Wochen geben. «Nach drei Jahren und über 200 Videos, geht es mir gut damit, ein bisschen runterzuschalten», erklärte sie auf Instagram. Nun meldet sie sich mit erneut sehr nachdenklichen Worten.

In einem langen Insta-Post meldet sie sich am Sonntag bei ihren Follower:innen. Zu einer Bilderreihe von sich im knappen Bikini schreibt sie unter anderem, wie riskant es sei, in der Hektik des Lebens, das Glück aus den Augen zu verlieren. «Ich bin absolut der Typ, der seine To-do-Liste priorisiert à la «Ja, ich kann mich später um all meine persönlichen Dinge kümmern, wenn die Arbeit erledigt ist» – und ich bin mit diesem System völlig zufrieden», schreibt sie. Dies sei aber nur so, weil ihre Arbeit sie glücklich mache. Das sei ein «bedeutender Unterschied».

Pamela Reif meldet sich mit nachdenklichen Zeilen zu Wort

Es sei traurig zu sehen, «wie viele Menschen einfach mental und emotional den Überblick verlieren», wenn die Arbeit nicht eine Quelle des Glücks sei.

Jeden Abend höre sie tief in sich hinein, um herauszufinden, wie sie sich fühle, was sie glücklich mache, oder auch, was sie besonders stresst. Aber auch, wie sie damit am besten umgehen könnte und worauf sie sich am meisten freut oder sie besonders stolz ist, lässt regelmässig Revue passieren.

Pamela Reif spricht von «Akt der Liebe zum Leben»

Auf sich selbst zu achten, seinem eigenen Wohlbefinden Priorität einzuräumen, würde «etwas Magisches» bewirken, ist Pamela Reif überzeugt. «Diese Selbstfindung hilft uns, stärkere, selbstbewusstere und echte Verbindungen zu uns selbst und anderen aufzubauen», meint die Fitness-Influencerin.

Ausserdem habe das nicht nur Auswirkungen auf einen selbst, erklärt Pam, sondern auch auf die Menschen um einen herum. «Unser ruhiges und positives Selbst wirkt ansteckend und inspiriert andere dazu, sich ruhig und glücklich zu fühlen, wenn wir in ihrer Nähe sind, und motiviert sie vielleicht sogar», sagt sie und ist sicher: Mit jemandem, der eine gestresste oder negative Energie ausstrahlt, wolle man sich nur ungern umgeben.

Für sie ist klar: Jeder sollte sein eigenes Glück priorisieren – «als ein Akt der Liebe zum Leben». Von Ihren Follower:innen bekommt sie für diese nachdenklichen Worte jede Menge Zuspruch. Innerhalb von knapp drei Stunden likten bereits mehr als 58'000 Menschen ihren Post.