Leben

People-News

Coronavirus: Phoebe Waller-Bridge ist mit einer Penis-Wand im Lockdown



People-News

Phoebe Waller-Bridge ist mit einer Wand voller Penisse im Lockdown

Stars und ihre Zuhause – wer kennt sie inzwischen nicht? Und was haben wir nicht schon alles gesehen! Kilometerweise Bücherregale. Tonnenweise Sofas im Stil zerknautschter Riesenbulldoggen. Freundliches und Frostiges. Zimmerpflanzen. Award-Sammlungen. Gärten in der Grösse von Nationalparks. Gärten mit Beton-Boden-Platten wie es sie auch in unserem Baumarkt nebenan gibt. Oder auch mal einfach: eine ganz normale Küche.

Den Vogel abgeschossen hat jetzt jedoch das britische Multitalent Phoebe Waller-Bridge. Ihr wisst schon, die Frau, der wir die Serien «Fleabag» und «Killing Eve» verdanken und die von Daniel Craig himself damit beauftragt wurde, das Drehbuch des kommenden Bond-Films zu retten. Diese Phoebe Waller-Bridge also ist jetzt mit einer Peniswand im Lockdown. Doch bevor wir uns an dieser delektieren, hier erst einmal ein paar Blicke in die Wohnzimmer, Gärten und Küchen weiterer Stars.

Adam Lambert besingt seine Zimmerpflanzen Bild: via youtube

Wars die Katze oder ist das Kunst, John Legend? Bild: via youtube

Céline Dion mag es ultrakühl Bild: via youtube

Jack Black hat eine ganz normale Küche Bild: via youtube

Beyoncé wohnt in einem Park Bild: via youtube

James Blunt irgendwie auch Bild: via youtube

Elton Johns Garten könnte auch der unserer Eltern sein Bild: via youtube

Und Phoebe Waller-Bridge hat nun eben diese Penisse neben ihrer Eingangstüre stehen beziehungsweise hängen. Die Penisse, so verriet sie Talkmaster Graham Norton, stammen aus der ersten Staffel «Fleabag» und irritieren nun die wenigen Menschen, die sie derzeit besuchen, erheblich.

Phoebes Verlockungen im Lockdown

Was sie damit tun soll, weiss sie noch immer nicht, sie liessen sich eventuell als Garderobe im Flur oder als Aufhängevorrichtung im Bad benutzen. Oder als Tassenhalter in der Küche, schlägt Norton vor.

Hier gehts zur ganzen Szene Video: YouTube/BBC

Ein Lieferant, der sich schmerzhaft sein Schienbein, seinen Oberschenkel oder seinen Wasauchimmer an den Schwänzen gestossen hatte, entgegnete ihre Entschuldigung mit den Worten: «Es ist Kunst. Entschuldigen Sie sich niemals für Kunst.» Und wir hoffen auf viel mehr ähnlich amüsante Einrichtungsgegenstände weiterer Stars.

(sme)

Wenn «Die Bachelorette» in Zeiten von Corona gedreht werden würde Video: watson/Emily Engkent

