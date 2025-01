Britische Sängerin Marianne Faithfull gestorben

San Francisco kämpft gegen Leerstände im einstigen Kommerzzentrum

Die Metropole in Kalifornien will mit neuen Massnahmen einen früheren Tourismus-Hotspot aufwerten. Denn heute präsentiert sich dort eine gespenstische Leere.

Wer vor der Coronapandemie nach San Francisco reiste, dürfte beim Sightseeing auch hier Halt gemacht haben: am Union Square, direkt an der Powell Street, einer der Hauptstrassen der berühmten Cable Cars, und in unmittelbarer Nähe der Market Street. An beiden Strassen reihten sich die populären Modegeschäfte aneinander, von Gap über Uniqlo und H&M bis hin zu Old Navy. Dazu gesellten sich zahlreiche Souvenir-Shops.