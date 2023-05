People-News

Familie: Jamie Foxx schon seit Wochen nicht mehr im Krankenhaus

Hollywoodstar Jamie Foxx (55, «Day Shift») geht es nach einem medizinischen Notfall im April inzwischen besser. Das teilte seine Familie am Freitag (Ortszeit) mit. Ihr Vater sei schon seit Wochen nicht mehr im Krankenhaus, schrieb seine Tochter Corinne Foxx in einer Instagram-Story. Er erhole sich. Er habe schon Pickleball gespielt. Kommende Woche werde es eine «aufregende» Arbeits-Ankündigung geben, führte die 29-Jährige weiter aus.

Jamie Foxx ist wieder zuhause. Bild: keystone

Sie kritisierte zudem jüngste Medienberichte, in denen über den Gesundheitszustand ihres Vaters spekuliert wurde. In ihrem Posting verlinkte sie eine Schlagzeile, dass sich die Familie angeblich auf das Schlimmste vorbereiten würde.

Mitte April hatte die Familie mitgeteilt, dass es bei dem Schauspieler zu «medizinischen Komplikationen» gekommen sei. «Zum Glück ist er durch schnelles Handeln und gute Pflege bereits auf dem Weg der Besserung», schrieb Corinne Foxx damals. An was der Hollywood-Star litt, wurde nicht öffentlich. Vorige Woche postete der Schauspieler auf seinem Instagram-Account Dankesworte an seine Fans. «Weiss all die Liebe zu schätzen!!! Fühle mich gesegnet!», schrieb der 55-Jährige.

Der Oscar-Preisträger («Ray») stand im April an der Seite von Cameron Diaz und Glenn Close für die Netflix-Komödie «Back in Action» vor der Kamera. (sda/dpa)