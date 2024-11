Auf ihren Instagram-Kanälen veröffentlichen Bruce Willis' Töchter Scout und Tallulah neue Bilder mit dem Schauspieler. Bild: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

People-News

Bruce Willis: Töchter berühren mit seltenen Fotos des Schauspielers

Bruce Willis lebt zurückgezogen. Immer mal wieder geben seine Töchter allerdings Einblicke in sein Leben – so wie jetzt zu einem besonderen Anlass.

Agnes Wetzel / t-online

Mehr «Leben»

Ein Artikel von

Früher war Bruce Willis regelmässig auf den roten Teppichen dieser Welt unterwegs. Doch vor zwei Jahren beendete der Hollywoodstar seine Karriere aus gesundheitlichen Gründen und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. Bei dem Filmstar wurde Aphasie und später auch noch eine frontotemporale Demenz diagnostiziert. Doch gelegentlich lässt die Familie des 69-Jährigen seine Fans an seinem Leben teilhaben. Jetzt sind erneut Fotos aufgetaucht.

Auf ihren Instagram-Kanälen veröffentlichen Bruce Willis' Töchter Scout und Tallulah neue Bilder mit dem Schauspieler. Zu Thanksgiving haben sie ihm wohl ein Schild mit der Aufschrift «Bester Vater aller Zeiten» geschenkt, welches Willis auf den Fotos, die Sie sehen können, wenn Sie bei dem Instagram-Beitrag nach rechts klicken, stolz in den Händen hält. Er wirkt sichtlich gerührt und lächelt gelöst. Seine Töchter sitzen um ihn herum, nehmen ihren Vater liebevoll in den Arm. Den Beitrag betitelten die Frauen schlicht mit dem Wort «Dankbar».

«Bruce ist so gesegnet»

Fans freuten sich sehr über die seltenen Aufnahmen von Bruce Willis, viele zeigten sich berührt. «Ich bin so dankbar für diese Fotos von eurem Vater. Ein Mann mit einer wunderschönen Seele und einem ebenso wunderschönen Herzen», schrieb etwa ein Nutzer. «Diese Familie weiss, was es bedeutet, bedingungslos zu lieben. Es ist so schön, das mit anzusehen», kommentierte jemand.

«Diese Fotos haben mir den Tag versüsst. Danke dafür, dass ihr sie mit den Fans teilt. Bruce ist so gesegnet mit dieser liebevollen und vor allem fürsorglichen Familie», ist zudem zu lesen. In nicht mal einem Tag markierten über 30'000 Menschen den Betrag mit «Gefällt mir».