Zu seinem Geburtstag: Familie von Bruce Willis teilt private Aufnahmen

Der an Demenz erkrankte US-Schauspieler feiert seinen 69. Geburtstag. Zu diesem Anlass widmen ihm seine Frau und seine Töchter ganz besondere Glückwünsche.

Jennifer Doemkes / t-online

Seit er in den Achtzigerjahren seinen grossen Durchbruch mit «Stirb Langsam» feierte, zählt Bruce Willis zu den grössten Stars in Hollywood und wurde zum absoluten Liebling des Kinopublikums. Im März 2022 dann der Schock für seine Fans: Der Schauspieler wird keine weiteren Filme mehr drehen. Seine Familie gab bekannt, dass bei Bruce Willis Aphasie diagnostiziert wurde, die seine kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigt. Mittlerweile steht fest, dass der Hollywoodstar an frontotemporaler Demenz erkrankt ist.

Seit dem Bekanntwerden seiner Diagnose hat sich Bruce Willis aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Via Social Media gibt seine Familie hin und wieder Einblicke in das aktuelle Leben des Schauspielers. Anlässlich seines 69. Geburtstages (19. März 1955) widmeten ihm seine Töchter und seine Ehefrau Emma Heming-Willis nun rührende Worte.

«Er hat so viel Liebe zu geben und zu teilen.»

Die 45-Jährige, die seit 2009 mit Bruce Willis verheiratet ist und zwei Kinder mit ihm hat, teilte ein Foto des Hollywoodstars bei Instagram. Darauf hält er ein Baby und lächelt mit geschlossen Augen. In seinen Armen zu liegen, sei «der sicherste Ort auf der ganzen Welt», schreibt Emma Heming-Willis zu der Aufnahme. Bruce Willis sei «ein wahrer Gentleman. Er hat so viel Liebe zu geben und zu teilen.»

«Das ist es, was ich zu sehen bekomme, seinen wahren Kern», betont die zweifache Mutter. «So rein und immer so gut.» Abschliessend gratuliert ihrem Ehemann zum Geburtstag und richtet sich direkt an ihn: «Du bist das Geschenk, das immer weitergibt.»

Töchter teilen Erinnerungen an Bruce Willis

Bruce Willis' älteste Tochter Rumer teilt auf ihrem Account eine ganze Reihe an gemeinsamen Fotos mit ihrem Vater, von ihrer Kindheit bis heute. Dazu schreibt sie: «Von dir geliebt zu werden ist ein Geschenk. Du bist der lustigste, liebevollste, charmanteste, albernste, talentierteste und magischste Papa der Welt. Wenn ich mir heute Morgen diese Fotos ansehe, bin ich einfach nur von tiefster Dankbarkeit erfüllt, dass wir uns dieses Leben gemeinsam verbringen.»

Auch ihre jüngere Schwester Scout schwelgt mit ihrem Geburtstagspost in Erinnerungen. «Erstaunlich, dass sich so wenig geändert hat, obwohl sich so viel verändert hat», nimmt sie Bezug auf die Erkrankung des 69-Jährigen.

«Mein Vater ist einer meiner besten Freunde, vielleicht jetzt auf einer tieferen Ebene als je zuvor, ehrlich gesagt. Ich schätze seine Zuneigung und die grosse Freiheit, mit der er uns immer geliebt hat.»

Diese tiefe Liebe zu seiner Familie könne man «nur fühlen, aber nicht in Worte fassen».

Tallulah, die jüngste der drei gemeinsamen Töchter von Bruce Willis und Demi Moore, teilt die Beiträge neben eigenen Rückblicken mit ihrem Vater in ihrer Instagram-Story. Nur einen Tag zuvor hatte die 30-Jährige über ihre eigene Diagnose gesprochen, die sie vor wenigen Monaten erhalten hatte.

Von 1987 bis 2000 war Bruce Willis mit Schauspielkollegin Demi Moore verheiratet. Neun Jahre nach der Scheidung gab er dann dem Model Emma Heming das Jawort. Mit ihr hat er die 2012 und 2014 geborenen Töchter Mabel und Evelyn.

